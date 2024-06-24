Şevval Sam'ın Bodrum'da 'sınıf farkı' açıklaması gündem oldu

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam’ın Bodrum'da sınıf farkının daha az olduğunu söylemesi tartışmalara yol açtı. Sam, “İster fakir ol, ister orta halli, ister zengin. Herkesin başını sokacak bir evi varsa bahçeli, iki katlı evlerde eşit koşullarda yaşıyor!” açıklaması sosyal medyada tepki çekti.

Şevval Sam, SHOW TV’ye verdiği röportajda Bodrum ile ilgili yaptığı açıklamayla sosyal medyada eleştirildi.

Şevval Sam, Bodrum'u çok sevdiğini ve Bodrum'da sınıf farkının daha az olduğunu söyleyince gündem oldu.

Röportajda Bodrum’u çok sevdiğini söyleyen Sam, şu ifadeleri kullandı:

“Bodrum’un en sevdiğim tarafı sınıf farkı çok daha az. İster zengin ol ister orta halli ister fakir herkesin burada eğer başını soktuğu bir evi varsa mutlaka bahçesi var, iki katlı. Büyük apartmanlar, gökdelenler olmadığı için herkes eşit koşullarda, 3 aşağı 5 yukarı yakın koşullarda yaşıyor. Bunu çok seviyorum”

Şevval Sam "Bodrum'un en sevdiğim tarafı sınıf farkı az" ifadeleri sosyal medyada tepki de çekti. Sam'a "Biz fakirler evde", "Yazık kafası gitti", "Ya bu nasıl yorum" eleştirileri geldi.

İşte yapılan paylaşımlardan bazıları: