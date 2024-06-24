BIST 10.768
DOLAR 32,91
EURO 35,38
ALTIN 2.469,09
SPOR

Jose Mourinho sahaya indi! Fenerbahçe yeni sezonu açtı

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezonun hazırlıklarına Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde başladı. Portekizli çalıştırıcının idmanda 4-3-3 taktiğini benimsediği görüldü.

Yeni sezon öncesi ilk etap kamp çalışmaları için Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Topuk Yaylası Tesisleri’ne gelen Fenerbahçe, ilk antrenmanını yaptı.

Yeni teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda EURO 2024 dolayısıyla milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra sezon bittikten sonra milli takıma gittikleri için ekstra izinli olan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku yer almadı.

Mourinho herkesle selamlaştı

Fatih Karagümrük’ten transfer edilen Levent Mercan ise sarı-lacivertli ekiple ilk antrenmanına çıktı.

Antrenman öncesinde teknik direktör Jose Mourinho, basın mensuplarının yanına gelerek herkesle tek tek selamlaştı ve iyi bir sezon olması temennisinde bulundu.

İdman sırasında uyarılarda bulundu

Mourinho yönetimindeki antrenman, ısınma hareketlerinin ardından esneklik hareketleriyle devam etti.

Dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasının ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, minyatür kalede sonuçlandırma yaptı.

Antrenman esnasında oyuncularına sürekli uyarılarda bulunan Mourinho, oyunculara neler yapmaları gerektiğine dair konuşma gerçekleştirdi.

Yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maç ile devam eden antrenman; streching çalışması ile sona erdi.

4-3-3 detayı

Öte yandan gerçekleşen idmanda oyuncularıyla yakından ilgilenen başarılı çalıştırıcının taktiğini de belirlediği görüldü.

Mourinho'nun elindeki yer alan kağıtta yazılan kadronun 4-3-3 dizilişinde konumlandığı tespit edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ömer Çelik: Teröristan kurulmasına hiçbir şekilde göz yumulmayacak
Ömer Çelik: Teröristan kurulmasına hiçbir şekilde göz yumulmayacak
AVM'de sıra kavgası yapan kadınlar hakkında soruşturma
AVM'de sıra kavgası yapan kadınlar hakkında soruşturma
İçişleri Bakanlığından, Diyarbakır'da iki ayrı işletmeye girenlerle ilgili açıklama
İçişleri Bakanlığından, Diyarbakır'da iki ayrı işletmeye girenlerle ilgili açıklama
Çalışanına tokat atan Ayhan Sicimoğlu'ndan açıklama
Çalışanına tokat atan Ayhan Sicimoğlu'ndan açıklama
Şevval Sam'ın Bodrum'da 'sınıf farkı' açıklaması gündem oldu
Şevval Sam'ın Bodrum'da 'sınıf farkı' açıklaması gündem oldu
Montella, Arda Güler'in elinden yeleğini aldı
Montella, Arda Güler'in elinden yeleğini aldı
İsrail askerleri yaralı genci, askeri cipin kaputuna bağlayıp aracı sürdü
İsrail askerleri yaralı genci, askeri cipin kaputuna bağlayıp aracı sürdü
Kılıçdaroğlu İmamoğlu görüşmesi olacak kulisi
Kılıçdaroğlu İmamoğlu görüşmesi olacak kulisi
Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı o olacak! Sinan Burhan bomba kulis açıkladı
Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı o olacak! Sinan Burhan bomba kulis açıkladı
Pençe Kilit şehidinin vasiyeti ortaya çıktı
Pençe Kilit şehidinin vasiyeti ortaya çıktı
İsrail askerleri Gazze'de 1 ay alıkoydu serbest bırakılan genci görenler şoke oldu
İsrail askerleri Gazze'de 1 ay alıkoydu serbest bırakılan genci görenler şoke oldu
Bomba kulis: Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık için çalışmalara başladı
Bomba kulis: Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık için çalışmalara başladı