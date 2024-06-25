CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun çakarlı araç kullanması gündem oldu

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun derdini anlatan vatandaşı havalı bir şekilde dinleyip çakarlı makam aracına binip uzaklaşması tartışmalara neden oldu.

Çakarlı araç kullanımı siyasi parti yöneticileri tarafından kullanılmaya devam ediyor.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da çakarlı araç kullanması sosyal medyada gündem oldu.

Aslanoğlu bir vatandaş derdini anlatırken tam dinlemedi, vatandaşı geçiştirdi ve ardından aracına bindi. Şoförü ve koruması olan Aslanoğlu'nun aracında çakar ve siren sistemi olması dikkat çekti.