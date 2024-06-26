BIST 10.585
DOLAR 32,91
EURO 35,21
ALTIN 2.449,06
HABER /  DÜNYA

NATO'nun yeni Genel Sekreteri Mark Rutte oldu

NATO'nun yeni Genel Sekreteri Mark Rutte oldu

NATO'nun Genel Sekreterliğine Hollanda Başbakanı Mark Rutte atandı. Rutte, görevi Jens Stoltenberg'den 1 Ekim'de devralacak

Abone ol

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rutte'nin yeni Genel Sekreter olarak atanmasına karar verildi.

Hollanda Başbakanı Rutte, görevi 1 Ekim'de Jens Stoltenberg'den devralacak.

Rutte, Hollanda'da koalisyon hükümetinin bozulması üzerine 7 Temmuz 2023'te istifa etmiş ve yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık görevini sürdürüp ardından aktif siyaseti bırakacağını duyurmuştu.

Stoltenberg'in görevinin bir dönem daha uzatılmayacağının kesinleşmesinin ardından Rutte, NATO Genel Sekreterliği adaylığını açıklamıştı.

Kısa sürede birçok ülkenin desteğini kazanan Rutte, son olarak 18 Haziran'da Macaristan'ın onayını almıştı.

20 Haziran'da diğer aday Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in çekildiğini açıklaması üzerine Rutte, tek aday kalmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Norveç'in en büyük emeklilik fonu KLP'den İsrail destekçisi Caterpillar'a kötü haber
Norveç'in en büyük emeklilik fonu KLP'den İsrail destekçisi Caterpillar'a kötü haber
İsmail Saymaz yeniden Halk TV'ye döndü patronu Mahiroğlu'nun 'omurga ister' sözü yeniden gündem oldu
İsmail Saymaz yeniden Halk TV'ye döndü patronu Mahiroğlu'nun 'omurga ister' sözü yeniden gündem oldu
Brezilya Yüksek Mahkemesi, bireysel esrar kullanımını suç olmaktan çıkarma kararı aldı
Brezilya Yüksek Mahkemesi, bireysel esrar kullanımını suç olmaktan çıkarma kararı aldı
İş insanı Can Kıraç hayatını kaybetti
İş insanı Can Kıraç hayatını kaybetti
AK Parti'nin ilk dışişleri bakanıydı! Yaşar Yakış hayatını kaybetti
AK Parti'nin ilk dışişleri bakanıydı! Yaşar Yakış hayatını kaybetti
AKOM'dan uyarı geldi! Sıcaklık nemle birlikte...
AKOM'dan uyarı geldi! Sıcaklık nemle birlikte...
Euro 2024'te günün programı
Euro 2024'te günün programı
Lise müdür yardımcısı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Lise müdür yardımcısı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
TBMM'nin tatili ertelendi
TBMM'nin tatili ertelendi
Balıkesir'den gelen haber kahretti! Anne evladının peşinden ölüme gitti
Balıkesir'den gelen haber kahretti! Anne evladının peşinden ölüme gitti
Mansur Yavaş'ın yapay zeka ile sesini taklit etmişler! ABB'den uyarı
Mansur Yavaş'ın yapay zeka ile sesini taklit etmişler! ABB'den uyarı
Bir zincir marketin 3 şubesinde nakit alışveriş kalktı diğer marketler ne yapacak?
Bir zincir marketin 3 şubesinde nakit alışveriş kalktı diğer marketler ne yapacak?