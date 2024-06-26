BIST 10.605
DOLAR 32,92
EURO 35,23
ALTIN 2.450,64
HABER /  DÜNYA

Brezilya Yüksek Mahkemesi, bireysel esrar kullanımını suç olmaktan çıkarma kararı aldı

Brezilya Yüksek Mahkemesi, bireysel esrar kullanımını suç olmaktan çıkarma kararı aldı

Brezilya'da yüksek mahkeme, bireysel esrar kullanımının suç olmaktan çıkarılmasını kararlaştırdı.

Abone ol

Brezilya Yüksek Mahkemesinde, "bireysel esrar kullanımının yasallaştırılması" kararı çoğunluğun onayıyla alındı. Senato Başkanı Rodrigo Pacheco, başkent Brasilia'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu konuya dair Yüksek Mahkeme tarafından bir karar verilmesinin uygun olmadığını belirtti.

Brezilyalı politikacı Chico Alencar ise sosyal medya platformu X üzerinden, karara "halkın sağlığını etkileyecek bir durum olması nedeniyle" tepki gösterdi.

Brezilya Senatosu, nisanda, yasa dışı maddelerin hangi miktarda olursa olsun taşınmasını yasaklayan anayasa deği̇şi̇kli̇ği̇ni onaylamıştı.

Değişiklik 12 Haziran'da da bir anayasa komitesi tarafından onaylanmıştı ancak Brezilya yasalarına göre, bu değişikliğin oylamaya gidebilmesi için bir komitenin onayına daha gerek görülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İş insanı Can Kıraç hayatını kaybetti
İş insanı Can Kıraç hayatını kaybetti
AK Parti'nin ilk dışişleri bakanıydı! Yaşar Yakış hayatını kaybetti
AK Parti'nin ilk dışişleri bakanıydı! Yaşar Yakış hayatını kaybetti
AKOM'dan uyarı geldi! Sıcaklık nemle birlikte...
AKOM'dan uyarı geldi! Sıcaklık nemle birlikte...
Euro 2024'te günün programı
Euro 2024'te günün programı
Lise müdür yardımcısı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Lise müdür yardımcısı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
TBMM'nin tatili ertelendi
TBMM'nin tatili ertelendi
Balıkesir'den gelen haber kahretti! Anne evladının peşinden ölüme gitti
Balıkesir'den gelen haber kahretti! Anne evladının peşinden ölüme gitti
Mansur Yavaş'ın yapay zeka ile sesini taklit etmişler! ABB'den uyarı
Mansur Yavaş'ın yapay zeka ile sesini taklit etmişler! ABB'den uyarı
Bir zincir marketin 3 şubesinde nakit alışveriş kalktı diğer marketler ne yapacak?
Bir zincir marketin 3 şubesinde nakit alışveriş kalktı diğer marketler ne yapacak?
MİT'ten Suriye'de operasyon! PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Ali Dinçer etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye'de operasyon! PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Ali Dinçer etkisiz hale getirildi
İsrailli askerlerden bir ilk! Savaşmayı reddettiler
İsrailli askerlerden bir ilk! Savaşmayı reddettiler
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bazı özelleştirme işlemlerine ilişkin iddialara yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bazı özelleştirme işlemlerine ilişkin iddialara yanıt