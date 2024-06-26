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Euro 2024'te günün programı

Euro 2024'te günün programı

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 26 Haziran Çarşamba günü E ve F gruplarının son maçları oynanacak.

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün 4 maç oynanacak. Turnuvada TSİ 19.00'da ve 22.00'de ikişer maç yapılacak.

19.00'da başlayacak karşılaşmalarda Slovakya ile Romanya, Ukrayna ile Belçika karşı karşıya gelecek.

22.00'de ise Çekya-Türkiye ve Gürcistan-Portekiz karşılaşmaları oynanacak.

EURO 2024'te Günün Programı şöyle:

19.00: Slovakya - Romanya
19.00: Ukrayna - Belçika
22.00: Çekya - Türkiye
22.00: Gürcistan - Portekiz

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