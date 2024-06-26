Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 26 Haziran Çarşamba günü E ve F gruplarının son maçları oynanacak.Abone ol
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün 4 maç oynanacak. Turnuvada TSİ 19.00'da ve 22.00'de ikişer maç yapılacak.
19.00'da başlayacak karşılaşmalarda Slovakya ile Romanya, Ukrayna ile Belçika karşı karşıya gelecek.
22.00'de ise Çekya-Türkiye ve Gürcistan-Portekiz karşılaşmaları oynanacak.
EURO 2024'te Günün Programı şöyle:
19.00: Slovakya - Romanya
19.00: Ukrayna - Belçika
22.00: Çekya - Türkiye
22.00: Gürcistan - Portekiz