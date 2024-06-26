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Otomobil alacaklar dikkat! Genel Güvenlik Yönetmeliği uygulaması için tarih değişti

Otomobil alacaklar dikkat! Genel Güvenlik Yönetmeliği uygulaması için tarih değişti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, otomotiv sektörüne yönelik önemli bir karar aldı. 7 Temmuz'da uygulanmaya başlanacak Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 31 Ağustos'a ertelendi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın söz konusu düzenlemeye ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin uygulama tarihi 7 Temmuz 2024'ten 31 Ağustos 2024'e tarihe ertelendi.

Böylece halen stokta olan ve önümüzdeki 2 ay boyunca ithal edilecek araçların mevcut güvenlik yönetmeliğiyle satışı için ek süre sağlanmış oldu.

Avrupa Mutabakatı kapsamındaki uygulanacak Genel Güvenlik Yönetmeliği ile sıfır araçlarda asgari bazı güvenlik ve teknoloji ürünlerini bulundurmak zorunlu hale getiriliyor.

Daha önce opsiyonel olarak sunulan acil durum frenleme asistanı, sürücü yorgunluk algılama sistemi, kaza veri kaydedicisi, ani frende yanan flaşörler, hız sabitleme sistemi, şerit takip asistanı, geri görüş kamerası ve park sensörleri gibi güvenlik sistemleri sıfır araçlarda standart olarak sunulacak.

Söz konusu şartları taşımayan sıfır araçların satışı yapılamayacak.

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