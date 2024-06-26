TİP Milletvekili Ahmet Şık hastaneye kaldırıldı!

TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Bir restoranda tansiyonu düşen Şık, düşme esansında başını sert bir cisme çarptı. Şık, ambulansla hastaneye götürüldü.

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Ahmet Şık, bir grup arkadaşı ile Ankara Çankaya’daki bir restorana gitti. Saat 21.30 sıralarında Ahmet Şık, tansiyonun düşmesi nedeni ile baş dönmesi yaşadı.

Şık bu esnada düştü ve başını sert bir cisme çarptı. Düşme nedeniyle cep telefonu da kırılan Şık için restorandaki kişiler hareketlendi.

Genel durumu iyi

HalkTV'de yer alan habere göre Ahmet Şık, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yakınları ile telefonda görüşen Şık’ın genel durumunun iyi olduğu ifade edildi.