Danimarka'yı son 16'ya sarı kartlar taşıdı!

EURO 2024 C Grubu'ndaki Danimarka ile Sırbistan arasındaki maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla 3 puana ulaşan Danimarka, daha az sarı kart görmesi nedeniyle Slovenya'yı geride bırakarak son 16 turuna yükseldi. Sırbistan ise 2 puanla turnuvaya veda etti.

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EURO 2024 C Grubu üçüncü maçında Danimarka ile Sırbistan kozlarını paylaştı. Münih Arena Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fransız hakem François Letexier düdük çaldı.

Zorlu karşılaşma 0-0 beraberlikle bitti ve bu sonuçla 3 puana ulaşan Danimarka son 16 turuna kaldı. Slovenya ile puanı, golleri ve averajları aynı olan Danimarka, rakibinden daha az sarı kart gördüğü için üst tura yükselmeyi başardı.

Sırbistan ise 2 puanda kalarak grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. 5 puanlı İngiltere ise C Grubu'nu lider bitirdi.