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Avrupa Konseyi 5 yıl boyunca Berset'e emanet

Avrupa Konseyi 5 yıl boyunca Berset'e emanet

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) X hesabından yapılan paylaşıma göre, Konseyin genel sekreterlik görevini gelecek 5 yıl boyunca Berset yürütecek.

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Berset, Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin 306 üyesi arasında yapılan iki turlu gizli oylamanın ardından seçildi.

AVRUPA KONSEYİ 5 YIL BERSET'E EMANET

Genel Sekreterlik seçimini kazanan Berset'in rakipleri arasında eski Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Üyesi Didier Reynders ve eski Estonya Kültür Bakanı Indrek Saar bulunuyordu. Şu andaki genel sekreter Marija Pejcinovic Buric ise ikinci dönem için aday olmadı.

Alain Berset'nin eylül ayında göreve başlaması bekleniyor. Berset, 2012-2023 yıllarında İsviçre'de İçişleri Bakanı, 2018 ve 2023'te ise İsviçre Konfederasyonu Başkanı olarak görev yaptı.

Genellikle AB Konseyi ile karıştırılan Avrupa Konseyi, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 47 üye ülkeden oluşuyor. Avrupa Konseyi'nin insan hakları, hukukun üstünlüğü, çoğulcu demokrasinin korunması ile ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele gibi amaçları bulunuyor.

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