BIST 10.680
DOLAR 32,94
EURO 35,32
ALTIN 2.457,68
HABER /  DÜNYA

ABD'den İsrail-Hizbullah gerilimiyle ilgili uyarı: Bölgesel savaşa dönebilir

ABD'den İsrail-Hizbullah gerilimiyle ilgili uyarı: Bölgesel savaşa dönebilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "3. Dünya Savaşı riski var" sözleri sıcaklığını korurken ABD'den Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail'e yönelik artırdığı saldırılarla ilgili bir açıklama geldi. Savunma Bakanı Lloyd Austin "Oldukça endişeliyiz, burada çıkacak bir savaş bölgesel savaşa dönebilir." dedi.

Abone ol

İsrail askerleri ile Hizbullah arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi sonrası ABD'den kritik bir açıklama geldi. Washington yönetimi, Hizbullah'ın Lübnan üzerinden artırdığı saldırılardan endişeli olduklarını belirterek durumun bölgesel bir savaş çıkarabileceği uyarısında bulundu.

"KOLAYLIKLA BÖLGESELE SAVAŞA DÖNÜŞEBİLİR"

"Hizbullah ile İsrail arasındaki savaşın bölgesel bir savaşa dönüşme riskine işaret eden ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, konuyla ilgili diplomatik çözümü önemsediklerini vurguladı.

Hizbullah'ın Lübnan'dan artırdığı saldırılar nedeniyle endişeli olduklarını belirten Austin, yaptığı açıklamada ''Lübnan-İsrail sınırının her iki yakasındaki gerilimi durdurmak için diplomatik çözüme önem veriyoruz. İsrail ile Hizbullah arasındaki bir savaş kolaylıkla bölgesel bir savaşa dönüşebilir.'' ifadelerini kullandı.

BAKAN FİDAN 3. DÜNYA SAVAŞI RİSKİNE İŞARET ETMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'deki katliamları ve Rusya- Ukrayna savaşının 3. Dünya Savaşı'na yol açabileceğini belirterek "Dünya bu senaryoyu ciddiye almalı, böyle bir risk var." demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor Cihan Çanak transferini duyurdu
Trabzonspor Cihan Çanak transferini duyurdu
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı: Hamas insanların kalbine kök salmış
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı: Hamas insanların kalbine kök salmış
İsrail'in işkence ettiği Gazzeli Bedir Dahlan ailesine kavuştu
İsrail'in işkence ettiği Gazzeli Bedir Dahlan ailesine kavuştu
Dursun Özbek, Ali Koç'a gönderme yaptı
Dursun Özbek, Ali Koç'a gönderme yaptı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 15 bin 821 çocuk öldürüldü!
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 15 bin 821 çocuk öldürüldü!
İdama mahkum edildi: 47 yıl sonra masum çıktı
İdama mahkum edildi: 47 yıl sonra masum çıktı
Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan'dan yeni yarışma: Password Türkiye
Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan'dan yeni yarışma: Password Türkiye
Sözcü'den ayrılan İsmail Saymaz eski adresine döndü
Sözcü'den ayrılan İsmail Saymaz eski adresine döndü
CHP lideri Özgür Özel'den Mehmet Şimşek'e teşekkür: Normalleşme dediğimiz budur
CHP lideri Özgür Özel'den Mehmet Şimşek'e teşekkür: Normalleşme dediğimiz budur
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan toplantı sonrası açıklama: Cari açık ve enflasyon
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan toplantı sonrası açıklama: Cari açık ve enflasyon
Nacho Fernandez Real Madrid'den ayrıldı
Nacho Fernandez Real Madrid'den ayrıldı
Samsun'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var
Samsun'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var