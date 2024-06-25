Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan'dan yeni yarışma: Password Türkiye

"Password Türkiye" yarışmasını Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan sunacak. Shine Medya'nın yapımcılığını üstlendiği yarışma programında televizyon ekranları kelime savaşlarına sahne olacak.

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"Password Türkiye" yarışmasını, Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna katılan oyuncu Şebnem Bozoklu ile meslektaşı ve komedyen Enis Arıkan sunacak. "Balina" oyununda beraber rol alan Bozoklu ile Arıkan'ın sunacağı yarışma eğlence dolu anlara sahne olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Adil Şentekin ve Timuçin Güner yönetimindeki Shine Medya’nın imza attığı yarışma, yaz boyunca Kanal D ekranlarında birbirinden ünlü konukları ağırlayacak. İki takımın karşılıklı yarışacağı programda, kelimelerin savaşını izleyiciler büyük bir heyecanla takip edecek.

1961 yılından beri dünyanın birçok ülkesinde yapılan ve en köklü yarışmalardan biri olan "Password", Türkiye’de de izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Yarışmanın formatına göre, şifre her takımdan bir kişiye gösterilecek ve oyuncular sırayla takım arkadaşlarına tek kelimelik ipucu vererek şifreyi söyletmeye çalışacak.

Takım arkadaşı şifreyi bulduğu takdirde takım puan kazanacak, bulamazsa sıra diğer takıma geçecek. İki oyun kazanan takım turu geçecek ve büyük ödüle bir adım daha yaklaşacak. Password Türkiye, kadrosu ve dinamik formatıyla yaz boyunca izleyicilere eğlence dolu dakikalar yaşatacak.