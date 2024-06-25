BIST 10.724
DOLAR 32,97
EURO 35,32
ALTIN 2.463,16
HABER /  MAGAZİN

Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan'dan yeni yarışma: Password Türkiye

Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan'dan yeni yarışma: Password Türkiye

"Password Türkiye" yarışmasını Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan sunacak. Shine Medya'nın yapımcılığını üstlendiği yarışma programında televizyon ekranları kelime savaşlarına sahne olacak.

Abone ol

"Password Türkiye" yarışmasını, Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna katılan oyuncu Şebnem Bozoklu ile meslektaşı ve komedyen Enis Arıkan sunacak. "Balina" oyununda beraber rol alan Bozoklu ile Arıkan'ın sunacağı yarışma eğlence dolu anlara sahne olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Adil Şentekin ve Timuçin Güner yönetimindeki Shine Medya’nın imza attığı yarışma, yaz boyunca Kanal D ekranlarında birbirinden ünlü konukları ağırlayacak. İki takımın karşılıklı yarışacağı programda, kelimelerin savaşını izleyiciler büyük bir heyecanla takip edecek.

1961 yılından beri dünyanın birçok ülkesinde yapılan ve en köklü yarışmalardan biri olan "Password", Türkiye’de de izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Yarışmanın formatına göre, şifre her takımdan bir kişiye gösterilecek ve oyuncular sırayla takım arkadaşlarına tek kelimelik ipucu vererek şifreyi söyletmeye çalışacak.

Takım arkadaşı şifreyi bulduğu takdirde takım puan kazanacak, bulamazsa sıra diğer takıma geçecek. İki oyun kazanan takım turu geçecek ve büyük ödüle bir adım daha yaklaşacak. Password Türkiye, kadrosu ve dinamik formatıyla yaz boyunca izleyicilere eğlence dolu dakikalar yaşatacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Sözcü'den ayrılan İsmail Saymaz eski adresine döndü
Sözcü'den ayrılan İsmail Saymaz eski adresine döndü
CHP lideri Özgür Özel'den Mehmet Şimşek'e teşekkür: Normalleşme dediğimiz budur
CHP lideri Özgür Özel'den Mehmet Şimşek'e teşekkür: Normalleşme dediğimiz budur
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan toplantı sonrası açıklama: Cari açık ve enflasyon
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan toplantı sonrası açıklama: Cari açık ve enflasyon
Nacho Fernandez Real Madrid'den ayrıldı
Nacho Fernandez Real Madrid'den ayrıldı
Samsun'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var
Samsun'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var
Hakan Fidan'dan İsrail'e etnik temizlik tepkisi
Hakan Fidan'dan İsrail'e etnik temizlik tepkisi
Esenyurt'ta boş arazide kadın cesedi bulundu
Esenyurt'ta boş arazide kadın cesedi bulundu
Ordu için sarı kodlu uyarı geldi! Olası olumsuzluklara karşı dikkatli olun
Ordu için sarı kodlu uyarı geldi! Olası olumsuzluklara karşı dikkatli olun
Eskişehir'de hamamda korkunç ölüm!
Eskişehir'de hamamda korkunç ölüm!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Dağıstan telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Dağıstan telefonu
Elazığ'da genç Selen'i öldüren Fırat cinayet sonrası 7 katlı binadan atlayarak intihar etti
Elazığ'da genç Selen'i öldüren Fırat cinayet sonrası 7 katlı binadan atlayarak intihar etti
Trabzonspor, Rumen futbolcu Denis Dragus'u kadrosuna kattı
Trabzonspor, Rumen futbolcu Denis Dragus'u kadrosuna kattı