Sözcü'den ayrılan İsmail Saymaz eski adresine döndü

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, gazeteci İsmail Saymaz'ın yeniden Halk TV'ye katıldığını duyurdu.

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Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü Gazetesi ile olan anlaşmasının sona ermesinin ardından Halk TV'ye geri döndü.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Saymaz'ın yeniden Halk TV'ye katıldığını duyurdu. Toktaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yeni döneme, yeni ve güçlü isimlerle giriyoruz. İsmail Saymaz haber, yazı, yorum ve analizleriyle yeniden Halk TV ve halktv.com.tr‘de. Nerede kaldıysak oradan devam. Hoş geldin İsmail Saymaz" ifadelerini kullandı.