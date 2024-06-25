Elazığ'da genç Selen'i öldüren Fırat cinayet sonrası 7 katlı binadan atlayarak intihar etti

Elazığ'da kız arkadaşını silahla öldüren kişi, 7 katlı binadan atlayarak intihar etti.

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Alınan bilgiye göre, Sürsürü Mahallesi'nde Fırat Bulut (26) ve kız arkadaşı Selen Akpolat (26) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bulut, silahla Akpolat'ı vurarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Akpolat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Akpolat'ın cenazesi, otopsi için Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Olay yerinden kaçan Bulut ise Nailbey Mahallesi Vali Fahribey Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir binadan atlayarak intihar etti.