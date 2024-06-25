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Mehmet Şimşek CHP'yi eleştiren Faruk Çelik'in yorumunu paylaştı

Mehmet Şimşek CHP'yi eleştiren Faruk Çelik'in yorumunu paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün CHP heyeti ile yaptığı görüşmenin ardından bugün dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Bakan Şimşek, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in CHP'yi eleştirdiği yorumunu sosyal medyadan tekrar paylaştı.

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Yalçın Karatepe başkanlığındaki CHP heyeti, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü. 4 saat 15 dakika süren görüşme sonrası CHP'li Karatepe, açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek’e 4 ana talep ilettiklerini anlatan CHP’li Karatepe, “Asgari ücrete ara zam, emekli aylıklarına ciddi şekilde artış yapılması, tarımsal desteklerin artırılarak yüzde 1 oranında çiftçilere ödenmesi ve ekonomide önemli sorunlardan birisi olarak gördüğümüz vergide adaletsizliğin giderilmesi. Ancak 4 saatin sonunda acı reçeteyi yine vatandaşa çıkaran anlayışlarında bir değişim iradesi olmadığını maalesef gördük.” dedi.

"Mesajların tribün kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik"

Ses getiren görüşmenin yankıları sürerken AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Çelik'in paylaşımını Bakan Şimşek'in de paylaşması dikkat çekti.

Ayrıca görüşmeye ilişkin kendi düşüncelerini de aktaran Şimşek, "Ancak sonrasında görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik. Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez." ifadelerine yer verdi.

Faruk Çelik: Burada bir rol karmaşası yaşandığı açık

Çelik'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı: 

"İktidar muhalefet diyaloğu demokrasilerde önemlidir.
Ancak, CHP heyetinin Hazine Maliye Bakanımız ile görüşmelerden sonra yaptıkları açıklamalar etrafındaki tartışmaları hayretle izliyorum.

CHP heyetinin açıklamalarından bir talimat listesi ile görüşmeye gittikleri anlaşılıyor. 

Burada bir rol karmaşası yaşandığı açık. 

İktidarın görevi politikaları belirlemek ve uygulamak, muhalefetin görevi iktidarın göremediğini düşündüğü şeyleri dillendirmek ve eleştirmektir. 

Bir talimat listesi dayatmak değil. Bu tutum Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin iyi niyeti ile bağdaşan bir yaklaşım değildir. 

Bu bir diyalogda değildir. Siyasi istismardır, popülizmdir. Ekonomimizin en son ihtiyaç duyduğu şeylerdir."

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