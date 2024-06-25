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İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı'ndan Hamas itirafı

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı'ndan Hamas itirafı

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, Hamas'ı bir fikir olarak ortadan kaldırmanın “imkansız” olduğunu belirterek, alternatif bir fikrin gerekli olduğunu savundu.

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Hanegbi, bir konferansta yaptığı konuşmada, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail’in, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze'de 3 aşamalı ateşkes teklifine destek vermesi gerektiğini belirten Hanegbi, zamanın esirlerin "aleyhine işlediğini" belirtti.

Hanegbi, "Hamas'ı bir fikir olarak ortadan kaldırmak imkansız." ifadelerine yer verdiği konuşmasında, Hamas’a alternatif bir fikrin oluşturulması gerektiğini iddia etti.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, 19 Haziran’daki açıklamasında, Hamas'ın bir fikir ve siyasi parti olduğunu belirterek, "Hamas, insanların kalplerine kök salmıştır. Hamas'ı ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor." demişti.

Netanyahu da Hagari'nin açıklamalarına tepki göstererek, güvenlik kabinesinin Gazze'deki saldırılara ilişkin "Hamas’ın askeri ve idari olarak yok edilmesi hedefinin bulunduğunu ve İsrail ordusunun da bunu yapmakla yükümlü olduğunu" savunmuştu.

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