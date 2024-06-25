BIST 10.664
DOLAR 32,98
EURO 35,44
ALTIN 2.465,93
HABER /  GÜNCEL

Aydın'da korkutan deprem Kandilli şiddetini duyurdu

Aydın'da korkutan deprem Kandilli şiddetini duyurdu

Aydın'ın Kızılcapınar-Germencik bölgesinde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre saat 10.55 sularında yaşanan depremin derinliği 5 kilometre.

Abone ol

Gece boyunca Manisa ve Malatya'da artçı depremler meydana gelmişti. Bugün saat 10.55 sularında ise Aydın'da bir artçı deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'ne göre yaşanan depremin derinliği 5 kilometre. Yetkililer 3 büyüklüğünde yaşanan depreme ilişkin can ve mal kaybı açıklaması henüz yapmadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Konut fiyatları nisan ayında arttı: Son 2,5 yılın en yavaş artışı
Konut fiyatları nisan ayında arttı: Son 2,5 yılın en yavaş artışı
Türkiye-Çekya maçı Trendyol sponsorluğunda kurulan dev ekrandan izlenebilecek
Türkiye-Çekya maçı Trendyol sponsorluğunda kurulan dev ekrandan izlenebilecek
ABD ile anlaşan Julian Assange yıllar sonra serbest bırakıldı
ABD ile anlaşan Julian Assange yıllar sonra serbest bırakıldı
FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına operasyon: 24 gözaltı kararı
FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına operasyon: 24 gözaltı kararı
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu belli oldu! İSO açıkladı, TÜPRAŞ zirvede
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu belli oldu! İSO açıkladı, TÜPRAŞ zirvede
İddialar doğru çıktı! İYİ Parti'nin kurucularından Koray Aydın istifa kararı aldı
İddialar doğru çıktı! İYİ Parti'nin kurucularından Koray Aydın istifa kararı aldı
Ferd Kadıoğlu için istenen taban ücret belli oldu
Ferd Kadıoğlu için istenen taban ücret belli oldu
Mersin'de fuhuş operasyonu: Kadınları fuhşa zorlayan 8 zanlı tutuklandı
Mersin'de fuhuş operasyonu: Kadınları fuhşa zorlayan 8 zanlı tutuklandı
Amerikalı kadın, 3 yaşındaki Filistinli çocuğu havuzda boğmaya çalıştı! Joe Biden'dan açıklama
Amerikalı kadın, 3 yaşındaki Filistinli çocuğu havuzda boğmaya çalıştı! Joe Biden'dan açıklama
Köprülerin geçiş ücretlerine temmuz ayında zam gelecek mi?
Köprülerin geçiş ücretlerine temmuz ayında zam gelecek mi?
Fenerbahçe Beko, Motley'le yollarını ayırdı
Fenerbahçe Beko, Motley'le yollarını ayırdı
Benzin ve motorine zam geldi, tabela değişti! Yeni zam gelecek iddiası
Benzin ve motorine zam geldi, tabela değişti! Yeni zam gelecek iddiası