Aydın'da korkutan deprem Kandilli şiddetini duyurdu

Aydın'ın Kızılcapınar-Germencik bölgesinde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre saat 10.55 sularında yaşanan depremin derinliği 5 kilometre.

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Gece boyunca Manisa ve Malatya'da artçı depremler meydana gelmişti. Bugün saat 10.55 sularında ise Aydın'da bir artçı deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'ne göre yaşanan depremin derinliği 5 kilometre. Yetkililer 3 büyüklüğünde yaşanan depreme ilişkin can ve mal kaybı açıklaması henüz yapmadı.