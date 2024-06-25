Köprülerin geçiş ücretlerine temmuz ayında zam gelecek mi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Hazine'nin 2024 sonunda yap-işlet-devret projelerine ödeyeceği tutarın 37 milyar TL'yi aşacağını belirtti. Yavuzyılmaz, "Temmuzda geçiş ücretleri zamlanacak. Yıl sonunda fatura artacak. Hazine, bu projeler için bir önceki yıla göre 2 kat fazla ödenek ayırmak zorunda kalıyor" dedi. Yeni zamla birlikte Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti bin 808 TL, Çanakkale Köprüsü 740 TL, Avrasya Tüneli 213 TL ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü 180 TL olacak.

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Türkiye'nin yap-işlet-devret (YİD) modeliyle hayata geçirilen büyük projeleri, Hazine’ye büyük bir mali yük bindiriyor. 2024 yılının ilk yarısında, Hazine’nin bu projeler için işletmeci firmalara yaptığı ödemelerin toplamı 18 milyar 593 milyon TL'yi aştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, bu durumu eleştirerek, hükümetin yüksek döviz kuru nedeniyle işletmecilerin zararını karşılamak zorunda kaldığını belirtti.

Geçiş ücretlerine temmuz zammı var mı?

Yavuz Yılmaz, Temmuz ayında bu projelerde geçiş ücretlerine zam yapılacağını duyurdu. Bu zamların ardından Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti bin 808 TL, Çanakkale Köprüsü 740 TL, Avrasya Tüneli 213 TL ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü 180 TL olacak. Yavuzyılmaz, “Temmuz'da geçiş ücretleri zamlanacak. Yılın sonunda fatura artacak. Hazine bu projeler için bir önceki yıla göre 2 kat fazla ödenek ayırmak durumunda kalıyor” diye konuştu.

Fark ödemeleri artıyor

Sözcü'de yer alan habere göre; yeni geçiş ücretlerinin belirlenmesiyle birlikte Hazine’nin yapacağı fark ödemeleri de artacak. Her geçiş yapan araç için fark ödemesi Osmangazi Köprüsü’nde bin 409 TL, Çanakkale Köprüsü’nde 321 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 131 TL ve Avrasya Tüneli’nde 101 TL olarak belirlendi. Yavuzyılmaz, “Geçiş yapan her araç için Hazine, işletmeci firmalara bu farkı ödemek zorunda kalacak” dedi.

Yavuzyılmaz, YİD projeleri kapsamında işletmeci firmalara verilen kur garantisi nedeniyle Hazine’nin ağır bir yük altında olduğunu vurguladı. Döviz kurundaki artış, Hazine’nin bu projeler için ayrılan ödeneği artırmak zorunda kalmasına neden oluyor. 2024 yılında bu projeler için ayrılan ödenek, bir önceki yıla göre iki katına çıktı.