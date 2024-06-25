Benzin ve motorine zam geldi, tabela değişti! Yeni zam gelecek iddiası

Akaryakıt fiyatları bugün değişti, araç sahipleri dikkat! Hem benzine hem de motorine zam geldi. Öte yandan önümüzdeki hafta akaryakıta ÖTV zammı geleceği konuşuluyor.

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanma ile birlikte benzin ve motorin fiyatları değişmeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren benzin grubunda 2 TL, motorin grubunda 1,68 TL fiyat artışı meydana geldi. NTV'de yer alan habere göre artış pompa satış fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42.34 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 42.26 liradan satılıyor.

Benzin ve motorine ÖTV zammı yolda

Öte yandan 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisinin ardından ÖTV'ye yapılacak zamla birlikte akaryakıt fiyatlarının bir kez daha litre başına 3 – 3,5 TL artacağı konuşuluyor. Böylelikle 2 haftalık zaman dilimi içerisinde benzin ve motorin fiyatları 5 liranın üzerinde artış göstermiş olacak.