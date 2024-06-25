BIST 10.664
DOLAR 32,98
EURO 35,44
ALTIN 2.465,93
HABER /  EKONOMİ

Benzin ve motorine zam geldi, tabela değişti! Yeni zam gelecek iddiası

Benzin ve motorine zam geldi, tabela değişti! Yeni zam gelecek iddiası

Akaryakıt fiyatları bugün değişti, araç sahipleri dikkat! Hem benzine hem de motorine zam geldi. Öte yandan önümüzdeki hafta akaryakıta ÖTV zammı geleceği konuşuluyor.

Abone ol

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanma ile birlikte benzin ve motorin fiyatları değişmeye devam ediyor.  Gece yarısından itibaren benzin grubunda 2 TL, motorin grubunda 1,68 TL fiyat artışı meydana geldi. NTV'de yer alan habere göre artış pompa satış fiyatlarına yansıdı. 

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42.34 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 42.26 liradan satılıyor.

Benzin ve motorine ÖTV zammı yolda

Öte yandan 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisinin ardından ÖTV'ye yapılacak zamla birlikte akaryakıt fiyatlarının bir kez daha litre başına 3 – 3,5 TL artacağı konuşuluyor.  Böylelikle 2 haftalık zaman dilimi içerisinde benzin ve motorin fiyatları 5 liranın üzerinde artış göstermiş olacak. 

ÖNCEKİ HABERLER
Hamas lideri Heniyye'nin acı kaybı! Kız kardeşi ve 9 kişi öldürüldü
Hamas lideri Heniyye'nin acı kaybı! Kız kardeşi ve 9 kişi öldürüldü
CHP’nin asgari ücrete ara zam talebine Şimşek’ten yanıt geldi
CHP’nin asgari ücrete ara zam talebine Şimşek’ten yanıt geldi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Bayram tatili boyunca bin 456 kaçak göçmen yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Bayram tatili boyunca bin 456 kaçak göçmen yakalandı
Hızlı yükseliş! Dolar ve Euro'da alış-satış rakamları belli oldu
Hızlı yükseliş! Dolar ve Euro'da alış-satış rakamları belli oldu
Sahaya atlayıp Ronaldo ile fotoğraf çektirmişti! UEFA, küçük Berat'a acımadı
Sahaya atlayıp Ronaldo ile fotoğraf çektirmişti! UEFA, küçük Berat'a acımadı
Hakan Çalhanoğlu kariyeriyle ilgili kesin kararını açıkladı
Hakan Çalhanoğlu kariyeriyle ilgili kesin kararını açıkladı
CHP’de bir sürpriz görüşme daha! Kılıçdaroğlu hem İmamoğlu ile hem de Yavaş’la görüşecek
CHP’de bir sürpriz görüşme daha! Kılıçdaroğlu hem İmamoğlu ile hem de Yavaş’la görüşecek
Ankara'da FETÖ soruşturması: Çok sayıda gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ soruşturması: Çok sayıda gözaltı kararı
Koray Aydın, 14 İYİ Partili vekille Demokrat Parti'ye mi geçecek? Gültekin Uysal'dan açıklama
Koray Aydın, 14 İYİ Partili vekille Demokrat Parti'ye mi geçecek? Gültekin Uysal'dan açıklama
CHP'li Karatepe Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını açıkladı
CHP'li Karatepe Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını açıkladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına 5 sözleşmeli personel alınacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına 5 sözleşmeli personel alınacak
Manisa'da şiddetli deprem! İzmir'de de hissedildi
Manisa'da şiddetli deprem! İzmir'de de hissedildi