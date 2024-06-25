BIST 10.768
DOLAR 32,94
EURO 35,37
ALTIN 2.462,69
HABER /  SPOR

Sahaya atlayıp Ronaldo ile fotoğraf çektirmişti! UEFA, küçük Berat'a acımadı

Sahaya atlayıp Ronaldo ile fotoğraf çektirmişti! UEFA, küçük Berat'a acımadı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynanan Türkiye-Portekiz maçında sahaya atlayan ve Ronaldo ile fotoğraf çekilen Berat Uluğ, UEFA tarafından ağır bir ceza aldı. İşte detaylar...

Abone ol

Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Türkiye, Portekiz ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-0 kaybeden Türkiye'nin gruptan çıkma şansı son maça kaldı.

Son maçta milli takımımızın Çekya karşısında alacağı 1 puan, gruptan çıkmamızı sağlayacak. Türkiye-Portekiz maçında sahaya giren taraftarlar damgasını vurmuştu.

Sahaya toplam 5 taraftar girerken, hepsi de Cristiano Ronaldo'ya koştu. O taraftarlardan birisi de 10 yaşındaki Berat Uluğ'du.

Cezası ağır oldu

UEFA, tüm dünyada gündem olan Berat Uluğ için kararını verdi. Yapılan açıklamada, Cristiano Ronaldo ile selfie çekilen Berat'ın EURO 2024'teki tüm maçlardan men edileceği belirtildi.

Berat'ın yaşı küçük olduğu için herhangi bir suç duyurusunda bulunulmayacak.

Tüm turnuvadan men edildi

UEFA yetkilisi, Express'e yaptığı açıklamada, ''Sahaya herhangi bir şekilde girilmesi stadyum kurallarının ihlali anlamına gelir ve stadyumdan ihraç edilmeye, tüm turnuva maçlarından men edilmeye ve izinsiz giriş için resmi suç duyurusunda bulunulmasına neden olur. 12 yaşından küçükler için herhangi bir cezai sorumluluk söz konusu değildir, ancak eşlik eden yetişkin, çocuğun biletleme hüküm ve koşullarına uygun olarak stadyum kurallarına uymasını sağlamaktan sorumludur.'' ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP’de bir sürpriz görüşme daha! Kılıçdaroğlu hem İmamoğlu ile hem de Yavaş’la görüşecek
CHP’de bir sürpriz görüşme daha! Kılıçdaroğlu hem İmamoğlu ile hem de Yavaş’la görüşecek
Ankara'da FETÖ soruşturması: Çok sayıda gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ soruşturması: Çok sayıda gözaltı kararı
Koray Aydın, 14 İYİ Partili vekille Demokrat Parti'ye mi geçecek? Gültekin Uysal'dan açıklama
Koray Aydın, 14 İYİ Partili vekille Demokrat Parti'ye mi geçecek? Gültekin Uysal'dan açıklama
CHP'li Karatepe Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını açıkladı
CHP'li Karatepe Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını açıkladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına 5 sözleşmeli personel alınacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına 5 sözleşmeli personel alınacak
Manisa'da şiddetli deprem! İzmir'de de hissedildi
Manisa'da şiddetli deprem! İzmir'de de hissedildi
Isparta'da korkunç olay! Göl kıyısında erkek cesedi bulundu
Isparta'da korkunç olay! Göl kıyısında erkek cesedi bulundu
Alvaro Morata'dan Fenerbahçelileri heyecanlandırdı!
Alvaro Morata'dan Fenerbahçelileri heyecanlandırdı!
İtalya'dan altın gol! Hırvatlar 90+8'de yıkıldı
İtalya'dan altın gol! Hırvatlar 90+8'de yıkıldı
İspanya 3'te 3 yaptı, grubu lider tamamladı
İspanya 3'te 3 yaptı, grubu lider tamamladı
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonları: 15 gözaltı
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonları: 15 gözaltı
Nevşehir'de yalnız yaşayan 67 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Nevşehir'de yalnız yaşayan 67 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu