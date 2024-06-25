Koray Aydın, 14 İYİ Partili vekille Demokrat Parti'ye mi geçecek? Gültekin Uysal'dan açıklama

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti'den istifa etmesi beklenen Koray Aydın'a çağrı yaparak , "Demokrat Parti'nin kapıları, Koray Bey de dahil olmak üzere, aklıselim olan herkese açıktır." dedi.

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İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın ve beraberindeki 14 milletvekilinin İYİ Parti'den istifa ederek Demokrat Parti'ye geçeceği iddiası programda masaya yatırıldı.

Söz konusu iddia üzerine Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, tv100 yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Uysal, Koray Aydın ile temaslarının olmadığını talep olursa değerlendirileceğini söyledi.

Gültekin Uysal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Demokrat Parti tarihsel geçmişiyle birlikte her daim milletin toplanma merkezidir. Biz fikrimize, düşüncemize ortalık edecek bu mücadeleye omuz verecek herkese bu partinin kapısı açıktır. O açıdan partiyi kapatmak gibi bir niyetimiz asla yoktur. 3 milletvekilinden memnun değiliz. Grubumuzun olmasını büyük bir arzuyla çabalıyoruz. İtirazım mevzunun sunuluş biçiminedir. Koray Bey başta olmak üzere doğrudan bir temasım yoktur. Siyasi partilerde katılmak isteyen milletvekilleri sadece İYİ Parti’den değil, diğer partilerden de zaman zaman oluyor.

"Koray Aydın ile görüşmemiz olmadı"

Uysal'ın "Bu manada ne Sayın Koray Aydın’la ne de etrafıyla bir görüşme ve fikir paylaşmamız olmadığını ifade diyorum bunu beyan etmek istiyorum." sözlerine üzerine Hacır "Arkadaşlarınızın da olmadı mı?" sorusunu yöneltti. Uysal ise "Olabilir partilerin siyasi hareketliliği içerisinde bu tür beyanlar olabilir ama bizim somut bir görüşmemiz ya da talep olmadı." dedi.

Koray Aydın'a çağrı

Aydın'a davette bulunan Uysal "Herkese çağrımız var. Türkiye konjonktürel problemlere çözüm aradı. Siyasetin marjinalleştiğini görüyoruz. Aklı selim olan herkese Koray Bey de dahil olmak üzere Demokrat Parti’nin kapıları açıktır. Sayın Aydın, bir parti içerisinde genel başkan adayı olmuş, nezaketsizlik etmek istemeyiz. Onlar kendi parti iç süreçleriyle beraber değerlendirmelerini yapacaklardır. 3 milletvekilinden memnunuz gibi bir düşüncede değiliz, daha büyütmek için her tür inisiyatifi alacağız. " diye konuştu.