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İspanya 3'te 3 yaptı, grubu lider tamamladı

İspanya 3'te 3 yaptı, grubu lider tamamladı

EURO 2024 B Grubu'nda Arnavutluk'u 1-0 yenen İspanya, Ferran Torres'in 13. dakikada attığı golle galip gelerek grup lideri olarak son 16'ya kaldı. Arnavutluk ise 1 puanla grubu son sırada bitirip turnuvadan elendi.

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Arnavutluk ile İspanya, EURO 2024 B Grubu son maçında kozlarını paylaştı. Merkur Spiel-Arena'da oynanan mücadelede İsveçli hakem Glenn Nyberg düdük çaldı.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan İspanya, 3'te 3 yaptı ve grup lideri olarak son 16'ya adını yazdırdı.

İspanya'ya galibiyeti getiren golü 13. dakikada Ferran Torres attı.

1 puanda kalan Arnavutluk ise grubu son sırada bitirdi ve turnuvaya veda etti.

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