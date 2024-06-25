İtalya'dan altın gol! Hırvatlar 90+8'de yıkıldı

EURO 2024 B Grubu son maçında İtalya, 90+8'de bulduğu golle Hırvatistan ile 1-1 berabere kalarak son 16'ya adını yazdırdı.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu üçüncü hafta maçında Hırvatistan ile İtalya karşı karşıya geldi. Leipzig Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Hırvatların golünü 55. dakikada Luka Modric kaydederken İtalya'nın golünü 90+8. dakikada Zaccagni attı.

Bu sonucun ardından İtalya puanını 4'e yükselterek son 16 turuna yükselmeyi başardı.

B Grubu'nda Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden İspanya ise 9 puanla grubunu lider tamamladı.

Hırvatistan en iyi üçüncülerden biri olmayı bekleyecek

Hırvatistan, grupta üç maç sonunda topladığı 2 puanla üçüncü sırayı aldı.

İspanya'ya 3-0 yenilen ve Arnavutluk ile 2-2 berabere kalan Hırvatlar, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı İtalya maçında 1-1'lik eşitliğe razı oldu.

Hırvatlar, kalan maçlarda alınan sonuçlara göre en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girmeyi bekleyecek.

Arnavutluk ise bir puanla dördüncü olarak turnuvaya veda etti.

Modric tarihe geçti

Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu Modric (38 yaş 289 gün) oldu.