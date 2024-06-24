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Rusya'daki Dağıstan bölgesindeki silahlı saldırıda bilanço ağırlaşıyor

Rusya'daki Dağıstan bölgesindeki silahlı saldırıda bilanço ağırlaşıyor

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Tatyana Belyayeva, Mahaçkale ve Derbent kentlerinde dün düzenlenen silahlı saldırılar sonucu ölenlerin sayısının 20'ye çıktığını bildirdi.

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Rusya'da düzenlenen silahlı saldırıda kan aktı. Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Tatyana Belyayeva, Telegram kanalından, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde dün bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

46 kişi yaralandı, 20 kişi hayatını kaybetti

Hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini belirten Belyayeva, şu ifadeleri kullandı:

23 Haziran'da Mahaçkale ve Derbent kentlerinde düzenlenen terör eylemi sonucu 46 kişi yaralandı. Bunların arasında polis çalışanlar ve siviller bulunuyor. Yaralanan 7 kişinin durumu ağır.

Yaralılara hastanelerde gerekli tıbbi müdahaleler yapılıyor. Maalesef, 20 kişi hayatını kaybetti. Bunların da arasında polis ve siviller bulunuyor.
Ne olmuştu

Rusya İçişleri Bakanlığı, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenlediklerini bildirmişti.

Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 15'i polis ve 4'ü sivil 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 saldırganın öldürüldüğü belirtilmişti.

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