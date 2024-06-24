Jose Mourinho sahaya indi! Fenerbahçe yeni sezonu açtı

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezonun hazırlıklarına Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde başladı. Portekizli çalıştırıcının idmanda 4-3-3 taktiğini benimsediği görüldü.

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Yeni sezon öncesi ilk etap kamp çalışmaları için Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Topuk Yaylası Tesisleri’ne gelen Fenerbahçe, ilk antrenmanını yaptı.

Yeni teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda EURO 2024 dolayısıyla milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra sezon bittikten sonra milli takıma gittikleri için ekstra izinli olan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku yer almadı.

Mourinho herkesle selamlaştı

Fatih Karagümrük’ten transfer edilen Levent Mercan ise sarı-lacivertli ekiple ilk antrenmanına çıktı.

Antrenman öncesinde teknik direktör Jose Mourinho, basın mensuplarının yanına gelerek herkesle tek tek selamlaştı ve iyi bir sezon olması temennisinde bulundu.

İdman sırasında uyarılarda bulundu

Mourinho yönetimindeki antrenman, ısınma hareketlerinin ardından esneklik hareketleriyle devam etti.

Dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasının ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, minyatür kalede sonuçlandırma yaptı.

Antrenman esnasında oyuncularına sürekli uyarılarda bulunan Mourinho, oyunculara neler yapmaları gerektiğine dair konuşma gerçekleştirdi.

Yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maç ile devam eden antrenman; streching çalışması ile sona erdi.

4-3-3 detayı

Öte yandan gerçekleşen idmanda oyuncularıyla yakından ilgilenen başarılı çalıştırıcının taktiğini de belirlediği görüldü.

Mourinho'nun elindeki yer alan kağıtta yazılan kadronun 4-3-3 dizilişinde konumlandığı tespit edildi.