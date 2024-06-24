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Ordu'da muhtar, azasını tabancayla vurarak öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ordu'da muhtar, azasını tabancayla vurarak öldürdü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan tartışmada muhtar, azasını tabancayla vurarak öldürdü.

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İlçenin Fatih Mahallesi'nde karşılaşan Hacıköy Mahallesi Muhtarı M.Ö. ile hem akrabası hem azası olan Ö.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 4 çocuk babası M.Ö, tabancayla Ö.A'ya defalarca ateş etti.

Ö.A. olay yerinde hayatını kaybetti, M.Ö. ise polis ekiplerine teslim oldu.

Cinayete kurban giden Ö.A.'nın, M.Ö.'nün boşanma aşamasındaki eşi H.Ö. ile ilişkisi olduğu, bu nedenle çıkan tartışma sonrası M.Ö.'nün cinayeti gerçekleştirdiği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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