ATM'de yeni dönem: Bankalar para çekme limitlerini yükseltti

ATM'lerde yeni dönem başladı. Milyonlarca vatandaşın sık sık kullandığı ATM'lerde bankalar günlük para çekme limitlerinin yükseltilmesine karar verdi. 13 banka yeni kararla birlikte ATM'lerde çekilecek günlük para limitini artırırken, bu rakamın 20 bin TL'ye kadar çıktığı görüldü. Peki hangi bankanın ATM'sinden günlük en fazla kaç para çekilecek? İşte tüm detaylar...

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ATM'lerde günlük para çekme limiti yükseldi. Milyonlarca vatandaş tarafından sık sık kullanılan ATM'lerle ilgili yeni bir düzenlemeye imza atan bankalar, günlük para çekme limitinde artışa gitti. Bayramdan önce bazı bankalarda 7 bin 500 TL olan para çekme limiti, bayramdan sonra 10 bin TL'ye kadar çıktı.

Günlük para çekme limiti 20 bine çıktı

Sabah'ta yer alan habere göre; yine bazı bankalarda günlük para çekme limitinin 20 bin TL olduğu görüldü.

Söz konusu artışlar, müşterilerin daha büyük miktarlarda nakit çekebilmesine olanak tanıyacak.

Bankaların günlük para çekme limiti

İŞ BANKASI



Nakit: 10.000 TL QR: 5.000 TL Toplam: 15.000 TL

YAPI KREDİ



Nakit: 10.000 TL QR: 5.000 TL Toplam: 15.000 TL

GARANTİ BBVA



Nakit: 10.000 TL QR: 10.000 TL Toplam: 20.000 TL

FİBABANKA



Nakit: 10.000 TL QR: 10.000 TL Toplam: 20.000 TL

QNB FİNANSBANK



Nakit: 10.000 TL QR: 10.000 TL Toplam: 20.000 TL



ING



Nakit: 10.000 TL QR: 10.000 TL Toplam: 20.000 TL

VAKIFBANK



Nakit: 20.000 TL QR: 5.000 TL Toplam: 25.000 TL

KUVEYT TÜRK



Nakit: 20.000 TL QR: 10.000 TL Toplam: 30.000 TL

ZİRAAT BANKASI



Nakit: 7.500 TL QR: 7.500 TL Toplam: 15.000 TL

AKBANK



Nakit: 5.000 TL QR: 5.000 TL Toplam: 10.000 TL



DENİZBANK



Nakit: 5.000 TL QR: 7.500 TL Toplam: 12.500 TL

HALKBANK



Nakit: 7.500 TL QR: 7.500 TL Toplam: 12.000 TL

TEB



TEB Nakit: 10.000 TL QR: 5.000 TL Toplam: 15.000 TL