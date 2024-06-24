ATM'de yeni dönem: Bankalar para çekme limitlerini yükseltti

ATM'lerde yeni dönem başladı. Milyonlarca vatandaşın sık sık kullandığı ATM'lerde bankalar günlük para çekme limitlerinin yükseltilmesine karar verdi. 13 banka yeni kararla birlikte ATM'lerde çekilecek günlük para limitini artırırken, bu rakamın 20 bin TL'ye kadar çıktığı görüldü. Peki hangi bankanın ATM'sinden günlük en fazla kaç para çekilecek? İşte tüm detaylar...Abone ol
ATM'lerde günlük para çekme limiti yükseldi. Milyonlarca vatandaş tarafından sık sık kullanılan ATM'lerle ilgili yeni bir düzenlemeye imza atan bankalar, günlük para çekme limitinde artışa gitti. Bayramdan önce bazı bankalarda 7 bin 500 TL olan para çekme limiti, bayramdan sonra 10 bin TL'ye kadar çıktı.
Günlük para çekme limiti 20 bine çıktı
Sabah'ta yer alan habere göre; yine bazı bankalarda günlük para çekme limitinin 20 bin TL olduğu görüldü.
Söz konusu artışlar, müşterilerin daha büyük miktarlarda nakit çekebilmesine olanak tanıyacak.
Bankaların günlük para çekme limiti
İŞ BANKASI
Nakit: 10.000 TL QR: 5.000 TL Toplam: 15.000 TL
YAPI KREDİ
Nakit: 10.000 TL QR: 5.000 TL Toplam: 15.000 TL
GARANTİ BBVA
Nakit: 10.000 TL QR: 10.000 TL Toplam: 20.000 TL
FİBABANKA
Nakit: 10.000 TL QR: 10.000 TL Toplam: 20.000 TL
QNB FİNANSBANK
Nakit: 10.000 TL QR: 10.000 TL Toplam: 20.000 TL
ING
Nakit: 10.000 TL QR: 10.000 TL Toplam: 20.000 TL
VAKIFBANK
Nakit: 20.000 TL QR: 5.000 TL Toplam: 25.000 TL
KUVEYT TÜRK
Nakit: 20.000 TL QR: 10.000 TL Toplam: 30.000 TL
ZİRAAT BANKASI
Nakit: 7.500 TL QR: 7.500 TL Toplam: 15.000 TL
AKBANK
Nakit: 5.000 TL QR: 5.000 TL Toplam: 10.000 TL
DENİZBANK
Nakit: 5.000 TL QR: 7.500 TL Toplam: 12.500 TL
HALKBANK
Nakit: 7.500 TL QR: 7.500 TL Toplam: 12.000 TL
TEB
TEB Nakit: 10.000 TL QR: 5.000 TL Toplam: 15.000 TL