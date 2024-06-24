BIST 10.691
DOLAR 32,91
EURO 35,38
ALTIN 2.461,71
HABER /  SPOR

İspanya'da Lamine Yamal krizi

İspanya'da Lamine Yamal krizi

Arnavutluk ile karşılaşacak olan İspanya'da Lamine Yamal krizi yaşanıyor. 16 yaşındaki futbolcu Alman yasalarına göre ceza alma riskiyle karşı karşıya.

Abone ol

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'ün B Grubu üçüncü maçında bugün saat 21.00'da İspanya, Arnavutluk ile karşılaşacak. Ancak İspanya Millî Takımı'nın 16 yaşındaki oyuncusu Lamine Yamal'ın maçta oynaması halinde takımın Alman yasalarına göre ceza alma riski var.

Almanya'da yürürlükte olan yönetmelikler, 18 yaş altı bireylerin saat 20.00'den sonra çalışmalarını yasaklarken, sporcuların da 23.00'ten sonra duş alma ve medya ile ilgili görevlerini yerine getirmelerini engelliyor.

72. dakikada oyundan çıkması gerekiyor

Bild gazetesinin haberine göre; Yamal, İspanya'nın Arnavutluk ile yapacağı maçta 23.00'ten sonra oynamaya devam ederse, İspanya Milli Takımı yasalara aykırı hareket etmiş olacak. Bu durumda ceza alma riski ortaya çıkıyor.

Genç yıldızın maçın 72. dakikasında oyundan çıkmış olması durumunda ise bir sorun yaşanmayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Şimşek ve Yalçın Karatepe bir araya geldi! Ekonomi zirvesi 4 saat sürdü
Şimşek ve Yalçın Karatepe bir araya geldi! Ekonomi zirvesi 4 saat sürdü
Yılmaz Özdil 'bidon kafayı' kime söylediğini açıkladı olay oldu Özdil kıvırdı mı?
Yılmaz Özdil 'bidon kafayı' kime söylediğini açıkladı olay oldu Özdil kıvırdı mı?
Bayram tatilinde korsan taşımacılık ve fahiş fiyata 23,5 milyon liralık ceza
Bayram tatilinde korsan taşımacılık ve fahiş fiyata 23,5 milyon liralık ceza
Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın genel başkanlığa adaylığını duyurdu
Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın genel başkanlığa adaylığını duyurdu
Bakanlıktan Starbucks ve Burger King'e baskınlarla ilgili açıklama geldi
Bakanlıktan Starbucks ve Burger King'e baskınlarla ilgili açıklama geldi
Bitcoin'de neler oluyor? Yatırımcısı şaşkın...
Bitcoin'de neler oluyor? Yatırımcısı şaşkın...
Ünlü çift 'Kimler Geldi Kimler Geçti'de bir araya geliyor
Ünlü çift 'Kimler Geldi Kimler Geçti'de bir araya geliyor
YKS eğitim bilgisi seçme ve onaylama işlemleri başladı
YKS eğitim bilgisi seçme ve onaylama işlemleri başladı
Adalar'da 'minibüs' tartışması! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama: Toplu taşımasız olmaz
Adalar'da 'minibüs' tartışması! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama: Toplu taşımasız olmaz
Sakarya'da dehşet! Komşusunu öldürüp kaçtı
Sakarya'da dehşet! Komşusunu öldürüp kaçtı
Konya'da eski sevgili vahşeti! 4 çocuk annesi kadın öldürüldü
Konya'da eski sevgili vahşeti! 4 çocuk annesi kadın öldürüldü
Trabzonspor'a transfer olan Ozan Tufan'dan '3 Temmuz' hamlesi
Trabzonspor'a transfer olan Ozan Tufan'dan '3 Temmuz' hamlesi