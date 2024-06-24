Mehmet Şimşek ve Yalçın Karatepe bir araya geldi! İşte masadaki başlıklar

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, CHP Hazine ve Maliye’den sorumlu gölge bakanı Karatepe ile bakanlıkta bir araya geldi. Şimşek, Karatepe'yi bakanlığın girişinde karşıladı. Ziyarette asgari ücrete zam ve emekli maaşı konularının öncelikli olarak konuşulması bekleniyor.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP Hazine ve Maliye’den sorumlu gölge bakanı Yalçın Karatepe arasında gerçekleşecek kritik görüşme başladı.

Heyette ayrıca CHP’yi temsilen iki ekonomi kurmayı Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir de olacak.

CHP heyeti ziyaret öncesi, Şimşek ile görüşmede ele alınacak konuları masaya yatırdı. Heyet, halihazırda hükümetin çalıştığı "vergi reformu" paketi için önerilerin yer aldığı bir rapor hazırladı.

Asgari ücret ve emekli maaşı

CHP'li kurmaylar ayrıca "acil önlem alınması gereken konular" olarak nitelendirdiği başlıkları da Hazine ve Maliye Bakanına sunacak. Öne çıkan konular asgari ücret ve emekli maaşı.

Refah payı önerisi

CHP'li Yalçın Karatepe, Temmuz'dan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması talebini dile getirecek. Emekliler için de enflasyon oranına refah payı eklenerek aylıkların artırılması önerisi masada olacak.

Görüşmede ayrıca tarımsal desteklerin arttırılması, TÜİK verileri, Varlık Fonu gibi başlıklar da CHP'li kurmaylar tarafından gündeme getirelecek.