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Konya'da eski sevgili vahşeti! 4 çocuk annesi kadın öldürüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Konya'da eski sevgili vahşeti! 4 çocuk annesi kadın öldürüldü

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 42 yaşındaki bir kadın oturduğu siteye girdiği sırada eski sevgilisi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Kadını vurduktan sonra aynı silahla intihara kalkışan katil zanlısı ağır yaralandı.

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Feritpaşa Mahallesi Şahinağa Sokak'taki bir sitede 4 çocuğuyla yaşayan Ümmü D. (42), ekmek alıp evine döndüğü sırada site girişinde eski sevgilisi A.Y. ile karşılaştı. A.Y, Ümmü D'yi silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ümmü D. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

A.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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