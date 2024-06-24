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Benzin ve motorin bu gece zamlanacak! Deponuzu bugün doldurun...

Benzin ve motorin bu gece zamlanacak! Deponuzu bugün doldurun...

Benzin ve motorinini litre fiyatında 21 Haziran'da yapılması planlanan ancak ertelenen zam bu geceden itibaren pompaya yansıyacak. 24 Haziran Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 TL motorin grubunda 1,68 TL zam gelecek. Bu gece gelecek akaryakıt zammının ardından 3 Temmuz'da akaryakıt ürünlerine bir zam daha  bekleniyor. 

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Araç sürücüleri için zam tarihi belli oldu. Deponuzu hemen doldurun. Benzin ve motorinin fiyatlarında da indirim ve zam haberleri gelmeye devam ediyor.  Akaryakıt fiyatları zamma hazırlanıyor.   24 Haziran 2024 benzin motorin zammı belli oldu. 

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 TL motorin grubunda 1,68 TL zam gelecek. 

Brent petrol fiyatları dalgalanmaya devam ediyor.  Benzin ve motorin fiyatları bu dalgalanmadan etkileniyor.  Bugün akaryakıt litre fiyatlarında zam bekleniyor. Akaryakıta gelecek yeni zamla birlikte 2 TL birden artacak.

21 Haziran'da yapılması planlanan ancak ertelenen benzin ve motorin zammı, bu geceden itibaren yürürlüğe girecek.

Benzin grubunda 2 TL motorin grubunda 1,68 TL zam gelecek. 

Güncel akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatları İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.67 lira benzinin litresi ise ortalama 40.3 TL'den satılıyor.

3 Temmuz'da bir zam daha

Bu gece gelecek akaryakıt zammının ardından 3 Temmuz'da akaryakıt ürünlerine bir zam daha  bekleniyor. 

3 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisinin ardından ÖTV'ye yapılacak zamla birlikte akaryakıt fiyatları 3 ile 3.5 TL arasında artabilir. 

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