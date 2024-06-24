Cinayetten ağırlaştırılmış müebbetle yargılanırken beraat eden sanık hakkında gerekçeli karar açıklandı

Erzurum'da, Rus uyruklu kız arkadaşını cam parçasıyla öldürdüğü iddiasıyla "Kadına karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada beraat eden Suriye uyruklu sanık hakkında gerekçeli karar açıklandı.

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Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Eylül 2023'te Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Rus uyruklu Anastasiia Emelianova'nı (33) öldürdüğü iddiasıyla "Kadına karşı kasten öldürmek" suçundan yargılandığı davada beraat eden Suriye uyruklu Mohammad Nizar Arnabeh (30) hakkında hazırlanan gerekçeli kararda, olay yeri inceleme raporu, kolluk tutanakları, görüntü inceleme ve araştırma tutanakları, otopsi raporu, uzmanlık raporu, bilirkişi raporları, HTS kayıtları, sanık savunmaları, tanık ve katılan beyanları yer aldı.

Kararın delillerin değerlendirilmesi, kabul ve gerekçe kısmında, tüm hususlar hep birlikte değerlendirildiğinde, 20 Eylül 2023'te Arnabeh ile Emelianova'nın 14.23'te ikamet ettikleri evden beraber çıktıklarının, Emelianova'nın 16.24'te kütüphaneye gittiğinin, Arnabeh'in de 17.20'te çalıştığı kafeye gittiğinin ve sonraki gün 01.20'ye kadar iş yerinden çıkmadığının kamera görüntüleriyle sabit olduğu belirtildi.

İş yerinde çalışan tanıkların beyanlarında Arnabeh'in olay günü hep iş yerinde olduğu, birlikte 01.15 gibi iş yerinden çıktıkları ve bunun HTS kayıtlarıyla sabit olduğu anlatılan kararda, "Sanığın cep telefonunun incelenmesi üzerine hazırlanan bilirkişi raporuna göre Anastasia'nın 20 Eylül'de kütüphaneye gittikten sonra 16.38'de sanığa kütüphaneden çektiği bir fotoğrafla satranç oynamak istediğini belirten bir mesaj gönderdiğinin ve bu konuda sohbet ettiklerinin tespit edildiği, yani sanık ile Anastasia arasında öncesinde herhangi bir sorun olmadığı mahkememizce değerlendirildi." ifadelerine yer verildi.

Kararda, tüm delillerin değerlendirilmesiyle ilgili şunları kaydedildi:

"Sanığın atılı suçu işlediğinin kesin delillerle desteklenemediği, kamera görüntüleriyle ve tanık beyanlarıyla sabit olduğu üzere olay günü 01.20'ye kadar iş yerinden hiç çıkmadığı, 01.38'de evinin istikametine doğru yürüdüğü (eve henüz çıkmadığı), 01.46-01.48 saatlerinde 2 kez 119 nolu numarayı aradığı, yabancı uyruklu olmasından dolayı 911'i aramak istediğini o anki telaşla ters tuşladığını beyan ettiği, 01.50'de tanık Emrullah'ı aradığı, Instagram uygulamasından 02.08, 02.09, 02.10 ve 02.11'de Anastasia'nın arkadaşını aradığı ve 'cevap ver lütfen' şeklinde mesaj attığı, 02.12'de tanık Sümeyye'yi aradığı, komşularından ve aşağı inerek belediye temizlik görevlisinden yardım isteyerek ambulans çağırmalarını istediği, mahkememizce dinlenen tanıkların bu hususu doğruladığı, yani sanığın eve çıktıktan kısa bir süre sonra yardım etmeleri ve ambulans çağırmaları için ulaşabildiği herkese haber verdiği, tanık Tuba'nın 23.00 sıralarında kendisini uykudan uyandıracak kadar bir ses duyduğunu beyan ettiği ancak sanığın o saatte iş yerinde olduğu, sağlık personeli tanık A.E'nun da gece 02.00 gibi olay yerine gittiğinde kanın bayağı pıhtılaştığını ve kahverengiye geldiğini beyan ettiği anlaşılmıştır."

Kolluk ifadeleri ikrar niteliğinde bulunmadı

Arnabeh'in kollukta verdiği ilk ifadesini savcılık ile mahkemede kabul etmediği ve sonraki savunmalarında üzerine atılı suçu kabul etmediği aktarılan kararda, Arnabeh'ın yan delillerle de doğrulanmayan kolluk beyanının ikrar niteliğinde bulunmadığı, polis memurlarının tuttuğu tutanağın ise beyan olarak kabul edilemeyeceği ve hükme esas alınamayacağına değinildi.

Kararda, Arnabeh ile Emelianova'nın olay öncesinde 16.38'de mesajlaştıkları ve içerikler incelendiğinde aralarında sorun bulunmadığı anlatılarak, şöyle devam edildi:

"Sanığın 01.33'te Erzurum-İstanbul arası uçak bileti baktığı ancak sanığın 01.33'te henüz eve gitmediğinin kamera görüntüleriyle sabit olduğu, olay yerindeki kırık cam parçalarında sanığın parmak izinin de tespit edilemediği, bu haliyle sanığın yüklenen suçu işleyip işlemediği hususunda mahkememizde şüphe oluştuğu, sanığın Anastasia'ya yönelik kasten öldürme suçunu işlediğine ilişkin yeterli kanı oluşturacak, cezalandırılmasına yeterli, her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği, ceza yargılamasında mahkumiyet kararı verilebilmesi için atılı suçun sanık tarafından işlendiğinin hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde hukuka uygun elde edilen kanıtlarla kesin olarak kanıtlanması gerektiği, zira ceza adaletinde olasılıklara ve varsayımlara göre karar verilemeyeceği, ceza muhakemeleri hukukun en temel ilkesinin şüpheden sanık yararlanır prensibi de nazara alındığında sanığa isnat edilen suçu işlediğine ilişkin her türlü şüpheden uzak, kesin, somut ve inandırıcı delil elde edilemediğinden sanık Mohammad Nizar Arnabeh'in üzerine atılı suçtan CMK 223/2-e maddesi uyarınca beraatine karar vermek gerekmiştir."

Gerekçeli kararda, sanık Mohammad Nizar Arnabeh hakkında "Kadına karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verildiği belirtildi.