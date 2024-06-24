Galatasaray'da Batshuayi'nin ardından bir transfer daha! Oğuz Aydın ile anlaşıldı

Yeni sezonu Batshuayi transferiyle açan Galatasaray'dan bir hamle daha geldi. Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın ile anlaşan sarı-kırmızılılar, Alanya ekibiyle pazarlıklarda son aşamaya geldi.

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Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna katarak büyük bir sürprize imza atmıştı. Yeni sezon hazırlıklarında frene basmayan sarı-kırmızılılardan bir hamle daha geldi.

Alanyaspor'da müthiş bir sezon geçiren Oğuz Aydın ile anlaşan Galatasaray yönetimi, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu kısa sürede ikna etti. Alanyaspor ile bonservis pazarlığına başlayan sarı-kırmızılılar bu transfer için yaklaşık 5 milyon euro ödeyecek.

Oğuz Aydın, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de en çok gol atan kanat oyuncusu oldu. 2021 Temmuz'da Bucaspor 1928'den 238 bin Euro karşılığında Corendon Alanyaspor'a transfer olan 23 yaşındaki Oğuz Aydın bu sezon takımı ile 38 maça çıktı ve 13 gol atıp 8 asist yaptı.