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Abdi İpekçi cinayetinin kilit ismi hayatını kaybetti

Abdi İpekçi cinayetinin kilit ismi hayatını kaybetti

Abdi İpekçi cinayetinin kilit isimlerinden Yalçın Özbey, İstanbul Arnavutköy'de 69 yaşında sırlarıyla yaşamını yitirdi. Uzun yıllar Belçika'da yaşayan Özbey'in, Papa 2. Jean Paul'e yapılan saldırı sırasında Vatikan'da olduğu öne sürülmüştü.

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Gazeteci Abdi İpekçi'nin silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayında adı geçen ve uzun süredir kanser tedavisi gören Yalçın Özbey hayatını kaybetti.

İpekçi, 1 Şubat 1979'da İstanbul Nişantaşı'nda otomobili içinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Cinayetin ardından yakalanan Mehmet Ali Ağca, verdiği ifadesinde Abdi İpekçi'ye 5-6 el ateş ettiğini söyledi. Ancak olay yerinde ise 9 adet boş kovan bulunmuştu.

Suikastte ikinci bir kişinin olduğu iddia edildi. Ağca tutuklu bulunduğu İstanbul Maltepe'deki "çok korunaklı" askeri cezaevinden kaçırıldı.

Daha sonra Papa'yı vuran Ağca'nın suç ortakları olarak Abdullah Çatlı, Oral Çelik ve Yalçın Özbey olduğu öne sürüldü.

Ağca cezaevindeyken Abdi İpekçi’yi Yalçın Özbey’in öldürdüğünü söyledi.

1983 yılında Almanya’da işlettiği lokalde gözaltına alınan Yalçın Özbey'i sorgulamaya giden 2 MİT görevlisi, yıllar sonra mahkemede İpekçi cinayetine ilişkin soru sorgmadıklarını uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili bilgi aldıklarını iddia etti.

Uzun süre Belçika'da yaşayan İpekçi cinayetinin kilit isimlerinden Yalçın Özbey, Arnavutköy Devlet Hastanesi’nde 69 yaşında sırları ile yaşamını yitirdi.

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