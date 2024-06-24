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Bu pazar seçim olsa ne olur son ankette dikkat çeken sonuçlar

Bu pazar seçim olsa ne olur son ankette dikkat çeken sonuçlar

Seçim sonrası son anket Areda Survey'den geldi. Sonuçları Abdulkadir Selvi paylaştı. Buna göre CHP yüzde 34 çıkarken, AK Parti yüzde 32 ile ikinci sırada yer alıyor.

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Hürriyet yazarı Abdulkadri Selvi, Areda Survey’in 28-32 Mayıs tarihleri arasında 2503 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını "Anketler yeni sinyaller veriyor" başlıklı yazısında kaleme aldı.

Ankete katılanlara mayıs ayının en önemli gündem maddesi soruldu. Ekonomik sorunlar ve enflasyon yüzde 38.8’le açık ara birinci çıkıyor. Onu yüzde 27.1’le Filistin-İsrail savaşı takip ediyor.

Partilerin oy oranları

31 Mart Yerel Seçimleri’nde İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlıklarını yeniden kazanan CHP yüzde 37.76’le birinci parti olurken, AK Parti yüzde 35.48’le ikinci sırada gelmişti.

Areda Survey’in mayıs ayı anketinde ise birinci ve ikinci sıra korunurken, oy oranlarında bir gerileme dikkati çekiyor.

CHP yüzde 34 çıkarken, AK Parti yüzde 32 ile ikinci sırada yer alıyor. DEM Parti yüzde 9’la üçüncü sırada gelirken, MHP yüzde 7.5, İYİ Parti ise yüzde 4.9 çıkıyor. Yeniden Refah Partisi yüzde 4.8 alıyor.

Ekonomiye güvende olumsuz tablo

Ankette Türkiye’nin gündemi sorulduğunda ekonomi ilk sırada çıkmıştı. “Sizce ekonomi hangi yönde seyrediyor?” sorusuna ankete katınların yüzde 30.9’u ‘olumlu yönde’ yanıtını verirken, ‘olumsuz yönde’ diyenlerin oranı yüzde 69.1 çıkıyor.

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2023’te ‘evet’ diyenlerin oranı yüzde 62 iken, 2024 yılında bu oran yüzde 73.4’e yükselmiş. ‘Hayır’ diyenlerin oranı ise 2023’teki yüzde 38’den, 1 yıl sonra yüzde 26.6’ya gerilemiş.

Suriyeli mültecilerin ekonomiye katkısı da sorulmuş. ‘Ekonomiye katkıdan çok zarar veriyorlar’ diyenlerin oranı yüzde 79 çıkarken, ‘katkı sağlıyorlar’ diyenlerin oranı yüzde 21’de kalıyor.

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