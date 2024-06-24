BIST 10.771
DOLAR 32,77
EURO 35,13
ALTIN 2.452,42
HABER /  SPOR

Halil Umut Meler o maçta dördüncü hakem olarak görev yapacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Halil Umut Meler o maçta dördüncü hakem olarak görev yapacak

 FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu'ndaki İngiltere-Slovenya maçında dördüncü hakem olarak görev alacak.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Almanya'nın Köln şehrindeki Köln Stadı'nda 25 Haziran Salı günü TSİ 22.00'de oynanacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek. Nicolas Danos ve Benjamin Pages'in yardımcı hakem olarak görev yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi Halil Umut Meler olacak.

Mücadelede Mustafa Emre Eyisoy da rezerv yardımcı hakem olarak görevlendirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
14 yaşındaki Çağrı'nın akıllara durgunluk veren ölümü!
14 yaşındaki Çağrı'nın akıllara durgunluk veren ölümü!
CHP heyeti, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bugün görüşecek
CHP heyeti, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bugün görüşecek
Su kullanımı tartışması korkunç bitti!
Su kullanımı tartışması korkunç bitti!
EURO 2024'te Almanya ve İsviçre berabere kaldı
EURO 2024'te Almanya ve İsviçre berabere kaldı
TFF'den Arda Güler hakkında açıklama geldi
TFF'den Arda Güler hakkında açıklama geldi
Montella, Arda Güler'in elinden yeleğini aldı
Montella, Arda Güler'in elinden yeleğini aldı
Abdullah Avcı’nın yardımcı antrenörlük görevine eski Beşiktaşlı
Abdullah Avcı’nın yardımcı antrenörlük görevine eski Beşiktaşlı
Rusya'da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 9 kişi yaşamını yitirdi
Rusya'da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 9 kişi yaşamını yitirdi
Beşiktaş, Aziz Yıldırım'ın sözünü verdiği projeyi gerçekleştiriyor!
Beşiktaş, Aziz Yıldırım'ın sözünü verdiği projeyi gerçekleştiriyor!
Kuzey Tunçelli, Avrupa şampiyonu oldu!
Kuzey Tunçelli, Avrupa şampiyonu oldu!
Fransa'da erken seçim anketi: İlk turu aşırı sağ kazanacak
Fransa'da erken seçim anketi: İlk turu aşırı sağ kazanacak
Abdullah Avcı'dan teknik ekipten ayrılan Egemen Korkmaz'a teşekkür!
Abdullah Avcı'dan teknik ekipten ayrılan Egemen Korkmaz'a teşekkür!