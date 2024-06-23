Montella, Arda Güler'in elinden yeleğini aldı

A Milli Futbol Takımı'nın İtalyan Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Çekya maçının antrenmanında Arda Güler'in elinden çekerek aldığı yeleği başka oyuncuya vermesi tepki çekti.

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A Milli Futbol Takımı’nın Çekya maçı için hazırlıklara başladı. Milli Takım oyuncularımız yoğun antrenmanlara hız kesmeden devam ediyor. Hazırlıklar devam ederken, antrenman esnasında Montella'dan beklenmeyen bir hareket geldi.

Arda Güler'in elinden formasını aldı

Teknik adam, Arda Güler'in elinden antrenman formasını alıp bir başka oyuncuya verdi.

O anlar kameralara yansırken, taraftarlar tarafından büyük tepki topladı.

Montella'ya sert tepki

Sosyal medyada bir anda gündeme oturan bu görüntü üzerinden İtalyan hocayı eleştiri yağmuruna tutan Ay-Yıldızlı taraftarlar, Arda Güler'e yapılan hareketi yanlış buldu.

Montella Arda Güler'e mobbing mi yapıyor

Öte yandan Milli Takım kampında ortaya çıkan görüntüler, Montella'nın Arda Güler'e mobbing mi uygulanıyor sorusunu da akıllara getirdi..