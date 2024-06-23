Ukrayna'dan misilleme: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’daki Sivastopol şehrine düzenlenen saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralı sayısının da 100’e çıktığı aktarıldı.

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Sivastopol bölgesinin Rusya tarafından atanan valisi Mihail Ravojayev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Sivastopol'e füzelerle saldırı düzenlediğini belirtti.

Füzelerin Rus hava savunma sistemlerince vurulduğunu ancak füze parçalarının Sivastopol şehrine düştüğünü aktaran Ravojayev, "Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırı sonucu 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan kişi sayısı 100'e çıktı" ifadesini kullandı.

Olay yerinde durumun "ağır" olduğunu belirten Ravojayev, saldırının ayrıca orman yangınına da neden olduğunu kaydetti. Ravojayev, olay yerinde itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

ABD YAPIMI FÜZELERLE SALDIRDI

Rusya Savunma Bakanlığı da saldırının Ukrayna tarafından ABD yapımı "ATACMS" taktik füzelerle düzenlendiğini ve bu füzelerin misket içerikli olduğunu bildirdi.

PUTİN'DEN BAŞSAĞLIĞI

Ravojayev, Putin'in Sivastopol'da hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilediğini söyledi. Vali, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırısının hemen ardından kendisini aradığını belirterek, şunları kaydetti: "Başkan, federal yetkililere Sivastopol'a gerekli tüm yardımın sağlanması talimatını verdi. Moskova'dan bir uçak gönderildi. İlk tedavilerinin ardından çocuklar, Rusya'ya transfer edilecek."

UKRAYNA, RUSYA'NIN BELGOROD BÖLGESİNDEKİ ASKERİ NOKTAYA DA SALDIRI DÜZENLEDİĞİNİ DUYURDU

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Belgorod bölgesindeki Motorlu Tüfek Alayı'nın komuta noktasına saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ukrayna Hava Kuvvetleri, Savunma Kuvvetlerinin diğer bileşenleriyle işbirliği içinde, Belgorod bölgesinin Nehoteyevka yerleşim yerinde bulunan düşmanın Motorlu Tüfek Alayı'nın komuta noktasına başarılı bir saldırı gerçekleştirdi. Muharebe çalışmalarının sonuçlarına göre patlamalar kaydedildi. Hedef başarıyla vuruldu."