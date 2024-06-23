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Diyarbakır'da 'Gazze' eylemi: Tekbir getirip Burger King'i bastılar

Diyarbakır'da 'Gazze' eylemi: Tekbir getirip Burger King'i bastılar

Diyarbakır'da kalabalık bir grup, İsrail'in Gazze'yi işgaline 'tepki olarak' tekbirlerle Burger King şubesini bastı.

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Diyarbakır'da kalabalık bir grup Cumartesi günü öğle saatlerinde şehrin Sur ilçesinde bulunan bir Burger King şubesini, İsrail'in Gazze'yi işgaline ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İsrail'e desteğine "tepki olarak" bastı.

"Kahrolsun ABD", "Kahrolsun Siyonizm" dövizleri taşıyan eylemcilerin şubenin içerisinde tekbir getirdiği görüldü.

Aynı saatlerde bir başka grubun Sur'daki bir Starbucks şubesine gittiği, tekbirlerle benzer bir eylemde bulunduğu belirtiliyor.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, eylemciler Starbucks ve Burger King şubelerine gittiler ve herhangi bir maddi zarar vermeksizin işletmelerin kapatılmasını talep ettiler.

İsrail ordusuna yemek desteği sağlıyor

Burger King, ülkedeki yerel işleticisinin İsrail ordusuna yemek desteği sağladığını resmi Instagram hesabında paylaşmasının ardından tepkilerin odağı haline gelmişti.

Yükselen boykot çağrılarının ardından Burger King İsrail, hesaptan paylaşımı kaldırmak zorunda kalmıştı.

Burger King'in Türkiye operasyonlarını, 2010 yılından beri bir Türk şirketi olan TAB Gıda yürütüyor.

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