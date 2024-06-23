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Saklıkent Kanyonu bayramda mahşer meydanına döndü

Saklıkent Kanyonu bayramda mahşer meydanına döndü

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu, Kurban Bayramı tatilinde 45 bin 535 ziyaretçiyi konuk etti.

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Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, yaptığı açıklamada, Saklıkent Kanyonu'nun, bayram tatili süresince en çok tercih edilen gezi rotalarından olduğunu belirtti.

Kanyonu bayram tatili boyunca 45 bin 535 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini belirten Akdenizli, şunları kaydetti:

"Saklıkent Kanyonu'nun doğal güzellikleri ve etkileyici manzarası ülkemizde olduğu kadar yurt dışından gelen turistler arasında da çok popüler. Biz de bayram boyunca yoğun bir çalışma temposundaydık, gelen ziyaretçilerimizi en iyi şekilde ağırlayarak misafirperverliğimizi gösterdik. Saklıkent'in, bölgemizin turizm potansiyeline katkı sağlamasından memnuniyet duyuyoruz."

Saklıkent Kanyonu

Kayadibi Mahallesi'nde bulunan kanyon, belediye tarafından işletiliyor. Yaklaşık 200 metrelik köprüyle Saklıkent Kanyonu'nun girişine ulaşan ziyaretçiler, eşsiz güzellikteki doğaya can veren 5 derecelik akarsuyun atmosferinde bunaltıcı yaz sıcağının etkisini hissetmiyor.

Akıntılı suyu halat yardımıyla geçen turistler, dik yamaçlardan oluşan doğal parkuru aşmanın heyecanını yaşıyor.

Yoğun yaz günlerinde günlük 6 bin kişiye kadar ziyaretçiyi ağırlayan kanyon, tatilcilerin uğrak noktaları arasında bulunuyor.

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