Akaryakıta dev zam geliyor! 3 gün sonra tabela değişiyor, acele edin depoları doldurun
Geçtiğimiz günlerde hem benzine hem de motorine gelecek olan zam ertelenmişti. Yeni zam tarihi belli oldu. 3 gün sonra tabela değişiyor...Abone ol
Salı günü itibarıyla benzinde 2.01 TL, motorinde 1.69 TL zam yapılacağı öğrenilirken, bu artışların ardından gözler 3 Temmuz'da yapılacak ÖTV zammına çevrilecek.
Akaryakıtın fiyatı 2 haftada en az 5 lira artacak
Halk Tv'de yer alan habere göre 3 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisinin ardından ÖTV'ye yapılacak zamla birlikte akaryakıt fiyatlarının yeniden litrede 3 ile 3.5 TL artması bekleniyor.
Böylelikle 2 haftalık zaman dilimi içerisinde benzin ve motorin fiyatları 5 liranın üzerinde artış göstermiş olacak.
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