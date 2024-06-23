HDP'li Ferhat Encü Türkiye'yi 3-0 yenen Portekiz'i tebrik etti

A Milli Futbol Takımı, EURO2024'te oynadığı ikinci maçta Portekiz'e 3-0 kaybetti. HDP'li eski vekil Ferhat Encü'nün Portekiz'i tebrik paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.

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A Milli Takım'ın Portekiz'e 3-0 yenildikten sonra "Biji Portekiz" paylaşımını yapan HDP eski Milletvekilli Ferhat Encu eleştirilerin odağında.

Skandal paylaşım sonrası gelen eleştirilere yanıt veren Encü'nün açıklaması ilk paylaşımı kadar tepki çekti.

"Benim vatanım Kürdistan'dır"

Encü, "Ne kadar Türkçü, ırkçı, faşist varsa, ne kadar orta yolcu, yalakacı ve Kürt düşmanı varsa tiwitimin altında, üstünde havlamış. Küfür ve hakaret edenler kendi karekterlerini ortaya koymuşlar ve aynen hepsini iade ediyorum. Ben hainlik etmedim, hain değilim. Ben vatansız değilim. Benim vatanım sizin buralarda esameniz bile okunmazken binlerce yıl geçmişi, tarihi olan, medeniyete beşiklik etmiş Kürdistan’dır. Kürde imha ve inkarı dayatanlar bilsin ki benimle aynı düşüncede, hissiyatta olan milyonlarca Kürt var. Bijî Kurdistan " diye yanıt verdi.

Ferhat Encü kimdir?

Paylaşım ardından Ferhat Encü hakkında araştırmalar başladı. Peki, Ferhat Encü kimdir?

25. ve 26. dönem Şırnak milletvekili Ferhat Encü 5 Ağustos 1985'te Şırnak, Roboski’de doğdu. Lise mezunu olan Encü, 7 Haziran seçimlerinde, 25. Dönemde Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) Şırnak Milletvekili seçildi. Ardından yapılan 1 Kasım seçiminde de 26. Dönem HDP Milletvekili olarak Meclis’e girdi.

4 Kasım 2016'da Şırnak'ta tutuklanan Encü hakkında, Roboski katliamının ardından köye taziye ziyaretinde bulunan dönemin Uludere Kaymakamı Naif Yavuz'u öldürmeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 9 Haziran 2017'de hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 9 ay, "5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'na muhalefet" suçundan da 10 ay olmak üzere toplamda 4 yıl 7 ay hapis cezası kararı verildi. Bu ceza 19 Ekim 2017 tarihinde onandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan 609 sayfalık iddianamede 5 yıl siyasi yasak istenen isimler arasında yer aldı.