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Belçika, Romanya'yı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı

Belçika, Romanya'yı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nda Belçika, Romanya'yı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

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EGrubu'nda puansız son sırada olan Belçika, 3 puanı olan lider Romanya ile kozlarını paylaştı. Belçika karşılaşmayı 2-0 kazanıp 3 puanı hanesine yazdırdı.

Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Youri Tielemans ve 80. dakikada Kevin De Bruyne kaydetti. Bu sonuçla E Grubu'nda yer alan Belçika, Romanya, Slovakya ve Ukrayna 2. maçlar sonunda 3'er puanla sıralandı.

BELÇİKA 2 - 0 ROMANYA

STAT: Köln Stadyumu

HAKEM: Szymon Marciniak

BELÇİKA: Casteels, Theate, Vertonghen, Faes, Castagne, Onana, Tielemans, Doku, De Bruyne, Lukebakio, Lukaku

ROMANYA: Nita, Bancu, Burca, Draguşin, Ratiu, Marius Marin, Mihaila, Stanciu, Razvan Marin, Man, Draguş

GOLLER: 2' Tielemans, 80' Kevin de Bruyne (Belçika)

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