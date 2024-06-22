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Montella'ya ağır sözler! "Menajerlerin oyuncağı"

Montella'ya ağır sözler! "Menajerlerin oyuncağı"

Ahmet Çakar, A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz'e kaybettiği maçın ardından Vincenzo Montella ve Hamit Altıntop'u eleştiren bir paylaşım yaptı.

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AMilli Futbol Takımı, EURO 2024'teki ikinci maçında Portekiz'e 3-0'lık skorla kaybetti.

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, bu karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Hamit Altıntop'u eleştiren bir paylaşım yaptı.

Ahmet Çakar, "Bak Montella efendi, bak Hamit Altıntop efendi siz menajerlerin oyuncağı olmuşsunuz!" ifadelerini kullandı.

Fırat Aydınus ise, "Ronaldo 39, Pepe 41, Büyükekşi 63." şeklinde bir paylaşım yaptı.

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