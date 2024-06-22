Alman liman şirketi, Türkiye pazarıyla yakından ilgileniyor

Almanya ile Mersin'i birbirine bağlayan JadeWeserPort Wilhelmshaven Limanı Üst Yöneticisi (CEO) Marc-Oliver Hauswald, “Türkiye pazarıyla yakından ilgileniyoruz çünkü geleceğe dair çok fazla fırsat olduğunu düşünüyoruz" dedi.

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Kovid-19 salgını ve Ukrayna-Rusya Savaşı, tedarik zincirinde köklü değişikliklere kapı aralarken birçok uluslararası şirket de tedarik zincirlerini yeniden yapılandırmaya başladı. Bu şirketlerden birisi de Almanya'nın tek derin su limanı olan ve Almanya ile Mersin'i birbirine bağlayan JadeWeserPort Wilhelmshaven Limanı.

Almanya'da yük taşımacılığının merkezinde yer alan, sanayi ve lojistik alanlarının pazarlanması ve yönetiminde ağırlığını koruyan JadeWeserPort Wilhelmshaven Limanı, Türkiye'yi tedarik zincirlerinde önemli bir ülke olarak görüyor.

ALMANYA'NIN TEK DERİN SU LİMANI

Hauswald, şağı Saksonya eyaletinin limanın yüzde 100 hissesine sahip olduğunu belirtti. Konteyner taşımacılığında Almanya'nın üçüncü büyük limanı konumunda bulunan limanın ayrıca ülkenin tek derin su limanı olduğunu hatırlatan Hauswald, 1725 metre uzunluğunda rıhtıma sahip terminale dünyanın en büyük konteyner gemilerinin yanaştığını vurguladı. Limanda bir Türk şirketinin de faaliyette bulunduğunu aktaran Hauswald, farklı sektörlerdeki Türk şirketleri için fırsatlar olacağına dikkati çekti.

'ORTA KORİDOR'UN ÖNEMİ BÜYÜK

Hauswald, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Orta Koridor’un önem kazandığını anlatarak, bu bölgedeki potansiyele değindi. Orta Koridor'u kullanan Çin merkezli lojistik şirketleri ve limanları ile bağlantılarının olduğunu anlatan Hauswald, gelecek yıl bu ülkeyle yeni hatlar açacaklarını bildirdi.

BİR HEYETLE TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEKLER

Almanya'da bir altyapı şirketi olarak Türkiye'ye yatırım yapamayacaklarını belirten Hauswald, Avrupa ile ticaret yapmak isteyen Türk iş ortakları aradıklarını ve yakında Türkiye'yi bir heyetle ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.