BIST 10.771
DOLAR 32,82
EURO 35,14
ALTIN 2.450,67
HABER /  SPOR

Borussia Dortmund Fenerbahçe'nin 2 yıldızına talip oldu

Borussia Dortmund Fenerbahçe'nin 2 yıldızına talip oldu

Fenerbahçe'nin A milli yıldızları Avrupa devlerinin radarında. Borussia Dortmund Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e talip oldu.

Abone ol

Nuri Şahin'i takımın başına getiren Alman devi iki futbolcuyu da kadrosuna katmak istiyor.

İsmail Yüksek için Euro 2024 sonrası resmi girişime hazırlanan Dortmund, Ferdi Kadıoğlu için ilk temas kurdu, Fenerbahçe'nin bonservis beklentisi soruldu.

24 yaşındaki futbolcuyu Arsenal de takip ediyor. Ferdi Kadıoğlu geçen sezon sarı-lacivertli formayla 51 maçta 3 gol, 5 asistlik katkı verirken, İsmail Yüksek ise 47 maçta 1 gol, 6 asist üretti.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de bir kişi boşanma aşamasındaki karısını bıçakla öldürdü
İzmir'de bir kişi boşanma aşamasındaki karısını bıçakla öldürdü
Şeyh Edebali Türbesi'nde hafta sonunda da ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
Şeyh Edebali Türbesi'nde hafta sonunda da ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
Kayseri'de CHP'li belediye meclisi üyesi silahla bacağından yaralandı
Kayseri'de CHP'li belediye meclisi üyesi silahla bacağından yaralandı
İsrail ordusunun Gazze kentine düzenlediği iki saldırıda 42 kişi öldü
İsrail ordusunun Gazze kentine düzenlediği iki saldırıda 42 kişi öldü
Haziran'da ağustos sıcağı yaşandı! Orman yangınları geçen yıla göre yaklaşık 5 kat arttı
Haziran'da ağustos sıcağı yaşandı! Orman yangınları geçen yıla göre yaklaşık 5 kat arttı
Özgür Özel'den yeni miting kararı Mehmet Şimşek ile görüşme açıklaması
Özgür Özel'den yeni miting kararı Mehmet Şimşek ile görüşme açıklaması
Jayden Oosterwolde'nin Galatasaray'a cevabı gündem oldu
Jayden Oosterwolde'nin Galatasaray'a cevabı gündem oldu
Kazak giydirip tasma takıp gezdirmiş! İstanbul'da evinde timsah besleyen kişi yakalandı
Kazak giydirip tasma takıp gezdirmiş! İstanbul'da evinde timsah besleyen kişi yakalandı
ALJ Finans, araçlar için ticari kredilerde müşterilerine avantaj sunuyor
ALJ Finans, araçlar için ticari kredilerde müşterilerine avantaj sunuyor
2 gün boyunca denize girmek yasaklandı!
2 gün boyunca denize girmek yasaklandı!
ÖTV'siz araba alımında yeni dönem! 2 alternatif var
ÖTV'siz araba alımında yeni dönem! 2 alternatif var
BES'te yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor! Hangi hallerde kimler kısmı ödeme alabilecek?
BES'te yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor! Hangi hallerde kimler kısmı ödeme alabilecek?