Özgür Özel'den yeni miting kararı Mehmet Şimşek ile görüşme açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya'nın Yazıhan ilçesinde düzenlenen Halk Buluşması'nda pazartesi günü CHP heyetinin Mehmet Şimşek'e yapacağı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Öte yandan CHP, Kocaeli'de 30 Haziran'da "geçinemiyoruz" mitingi düzenleyecek.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya'nın Yazıhan ilçesinde düzenlenen Halk Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Özel, buradaki konuşmasında CHP heyetinin Mehmet Şimşek'e yapacağı ziyarete ilişkin konuştu.

"PAZARTESİ SORACAĞIZ MEHMET ŞİMŞEK'E..."

"Önümüzdeki pazartesi, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan yardımcımız, Mehmet Şimşek'e parayı nereden bulabileceklerini gösterecek" diyen Özel, "Pazartesi soracağız Mehmet Şimşek'e, önceliğin vatandaş mı yandaş mı? Müteahitten yana mısın, Yazıhanlı kayısı üreticisinden mi yana mısın?" diye konuştu.

NORMALLEŞME AÇIKLAMASI

Siyasette "normalleşme- yumuşama" rüzgarına dair konuşan Özel, "Normalleşmeyi herkes CHP'den biliyor, ya gelirsiniz emekliye, çiftçiye sahip çıkarsınız, AHİM kararlarına uyarsanız ne ala, uymuyorsanız biz buradayız. " ifadelerini kullandı.

KAYSERİ'DE CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNE SİLAHLI SALDIRI

CHP üyesi Şerafettin Bahadır’ın dün Kayseri Pınarbaşı'nda silahlı saldırıya uğramasına ilişkin de konuşan Özel, "Seçim seçimde kaldı, başkanımız herkesi kucaklayacak. Hala daha birileri gerilim yaratmak derdinde. Savunmasız bir adama 5 kişi saldırmak ne güçtür ne cesarettir, ne kabadayılıktır olsa olsa acizliktir, zavallılıktır" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN YENİ MİTİNG KARARI

Özel öte yandan CHP'nin yeni mitingini de duyurdu. CHP lideri, yurttaşları 30 Haziran'da Kocaeli'deki 'Geçinemiyoruz Mitingi'ne davet etti.