ÖTV'siz araba alımında yeni dönem! 2 alternatif var

Engelli vatandaşlar için KDV ve ÖTV'siz araç alımında yeni dönem başlayacak. Konu önümüzdeki hafta TBMM'nin gündemine getirilecek. İşte kısıtlamaya ilişkin 2 alternatif...

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Engellilere pozitif ayrımcılık uygulanan ÖTV'siz araç alımında kısıtlama geliyor.

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre önümüzdeki hafta TBMM'nin gündemine gelecek yeni vergi paketinde engellilere sağlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimine de kısıtlama getirilmesi planlanıyor. Yapılacak yeni düzenlemeyle istisnadan yararlanma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkartılması ve taşıtların veraset yoluyla intikalinde istisnaya konu vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi hedefleniyor.

Engellilere uygulanan pozitif ayrımcılık kapsamında araç alımlarında KDV ve ÖTV muafiyetleri uygulanırken, bu durum bazı engellilerin akrabaları tarafından üzerlerine araç alınması ile suiistimal ediliyordu. Bu da Devlette büyük bir vergi kaybına sebebiyet veriyordu.

48 milyar liralık vergi kaybı

Türkiye'de 2024 yılı için hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil satış bedeli 1 milyon 591 bin TL'nin altında olan binek otomobiller engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olanlar için 5 yılda bir kez olmak üzere ÖTV'den muaf tutuluyor.

Bu muafiyet kapsamında yalnızca bu yılın ilk 3 ayında 76 bin 953 araç satışı gerçekleşirken, ÖTV ve KDV kaybı ise 47.8 milyar TL oldu. Engelli araç satışının toplam araç satışı içerisindeki payı ise yüzde 31.4 oldu. 2023'te 41.7 milyar TL, 2022'de 11.2 milyar TL, 2021'de 8.3 milyar TL ve 2020'de 4.7 milyar TL vergiden vazgeçildi.

2 alternatif var

Meclis'e gelecek düzenleme için ise iki alternatif üzerinde çalışıldığı öğrenildi. İlk alternatifte istisnadan yararlanma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması, taşıtların veraset yoluyla intikalinde istisnaya konu vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi, her yıl yeniden değerleme oranında artan tutarın yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılması ve Cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranında artan tutarı, yüzde 50'sine kadar artırma yetkisinin kaldırılması üzerinde çalışılıyor.

İkinci alternatifte ise ÖTV Kanunu'ndaki istisnanın kaldırılması, teşvikin sosyal yardım şeklinde yapılması, engellilerin gelir durumları ve alınacak taşıtların yerli olması gibi kriterler esas alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından nakit desteği verilmesi üzerinde çalışılıyor.

Kapsam daraltıldı

Kısa süre önceye kadar yüzde 90 ve üzeri engelli kişinin birinci, ikinci ve üçüncü derece akrabaları ÖTV muafiyetli arabaları kullanabiliyordu. Ancak bu konuda istismarların artmasıyla 1 Ocak 2023 itibarıyla yalnızca birinci derece akrabalar ÖTV muafiyetinden faydalanmaya başladı.

Son düzenleme kapsamında birinci derece akrabalardan aynı şehirde ikamet eden üç kişinin ismi bildiriliyor. Birinci derece akrabaların yanı sıra, noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü de bildirilebiliyor. Otomobili yalnızca bildirilen sürücüler kullanabiliyor.

Diğer taraftan engel oranı yüzde 90 altında olup ÖTV indirimiyle özel tertibatlı otomobil sahibi olacak vatandaşlar, otomobillerini yalnızca kendisi kullanabiliyor. Akrabaları veya istihdam edilen şoförü kullanamıyor.