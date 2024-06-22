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BDDK faaliyet izni verdi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
BDDK faaliyet izni verdi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Real Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verdi.

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BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladığı kurul kararına göre, Real Varlık Yönetim AŞ'ye 29 Şubat'ta çıkarılan kuruluş izninin ardından ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde faaliyet izni verildi.

Resmi Gazete'de şu ifadeler kullanıldı:

"Kurulun 29.02.2024 tarihli ve 10866 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Real Varlık Yönetim AŞ'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143'üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."

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