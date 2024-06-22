Fenerbahçe İsveçli stoper Victor Lindelöf ile prensipte anlaştı

Fenerbahçe transferde ilk bombasını patlatmak için geri sayıma başladı. Mourinho’nun isteğiyle eski öğrencisi Victor Lindelöf’ün peşine düşen sarı lacivertliler, İsveçli stoperle prensipte anlaştı.

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Stoper hattını yenileme kararı alan Manchester United’ın satış listesine koyduğu 29 yaşındaki savunmacı, Mourinho’nun Fenerbahçe davetini kabul ederken, transfer kulüpler arasındaki anlaşma kaldı.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Sarı lacivertlilerin 4 milyon avroluk bonservis talebini değerlendiren ManU’nun bu rakamı kabul etmesi hâlinde transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

İngiliz kulübü onay verirse geliyor

Kendisini Manchester United’a transfer eden Jose Mourinho’yla yeniden çalışma fırsatını kaçırmak istemeyen Lindelöf, 2017’den beri formasını giydiği İngiliz devinin onayı çıkar çıkmaz soluğu İstanbul’da alacak. Stoper operasyonunu Çağlar Söyüncü’yle noktalamayı hedefleyen Fenerbahçe, ön libero, kanat ve forvet için de yıldız isimlerle görüşmelere devam ediyor.

Dzeko’nun takımda kalmasını isteyen, Batshuayi’ye ise kapıyı gösteren Mou’nun yönetimden e n büyük beklentisinin golcü (Lukaku ve Morata gündemde) olduğu öğrenildi.